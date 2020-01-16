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Haber7 (Турция): турецкий чиновник сделал важнейшее заявление по С-500

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Комплекс ПВО С-400 "Триумф" заступил на охрану российских воздушных границ в Севастополе
Комплекс ПВО С-400 "Триумф" заступил на охрану российских воздушных границ в Севастополе.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Мальгавко

Нежелание Запада делиться технологиями заставляет Турцию обращаться к альтернативным вариантам в странах, с которыми у нее нет политических проблем, цитирует издание слова турецкого чиновника. Что известно о покупке Анкарой в будущем системы С-500 — нового поколения ЗРК, испытания которой начнутся в этом году?

Один из ведущих в мире журналов в сфере оборонной промышленности "Дефенс ньюс" посвятил свою статью сближению Турции и России, которое происходит в последнее время. Турецкие официальные лица в беседе с изданием отметили: "Нежелание Запада делиться технологиями по политическим причинам приводит нас к поиску альтернативных технологий в странах, с которыми у нас нет политических проблем". Один из чиновников также сделал заявление по С-500, покупка которых у России стоит на повестке дня.

На страницах журнала "Дефенс ньюс", широко известного международной общественности всесторонними анализами вопросов, связанных с оборонной промышленностью и торговлей в этой сфере, появилась важная публикация о Турции под названием "Нежелание Запада делиться технологиями толкает Турцию на российскую орбиту". В статье рассказывается о попытках препятствовать получению Турцией системы противовоздушной обороны из США и Европы и отмечается, что на пути к этому стоят США, а также Франция.

Турецкий чиновник, который внимательно следит за усилиями Турции в направлении приобретения системы противовоздушной обороны, побеседовал с "Дефенс ньюс". "Нежелание Запада делиться технологиями по политическим причинам заставляет Турцию обращаться к альтернативным технологиям в странах, с которыми у нее нет политических проблем, - отметил он. - Особенно в России".

Заявление турецкого чиновника об С-500

Турецкий чиновник не рассказал о подробностях переговоров России и Турции об С-500, но подчеркнул: "Все идет хорошо, как планировалось".

"В Анкаре есть понимание того, что необходимо использовать все возможности для получения российских технологий, пока наши западные союзники лишают нас подобных технологий, - заявил "Дефенс ньюс" турецкий дипломат. - И это касается в том числе системы С-500".

В прошлом году Турция получила две батареи системы противовоздушной обороны С-400 в рамках соглашения на 2,5 миллиарда долларов. Этот шаг, сделанный, несмотря на возражения со стороны США и НАТО, послужил причиной для исключения Турции из программы боевых истребителей F-35.

С-500 "Прометей"

28 декабря Россия объявила, что в 2020 году начнутся испытания системы противовоздушной обороны С-500 "Прометей". Отмечается, что максимальная дальность стрельбы системы составит 600 километров при наведении на баллистические ракеты и 500 километров для других воздушных угроз. С-500 может одновременно поражать десять баллистических гиперзвуковых целей.

Комментарии читателей:

Мастер Мевлют: Думаю, нужно немедленно заключить соглашения, но вместе с тем, если мы покупаем С-500, то мы должны быть способны сделать свои С-600.

Гражданин: С божьей помощью мы сами создадим самые лучшие системы. Мы не можем полагаться ни на США, ни на ЕС, ни на Россию.

Энес: Гиперзвуковое оружие действительно стало представлять угрозу. Нужно делать серьезные шаги для того, чтобы получить С-500. Нет системы противовоздушной обороны - значит нет ничего.

Волкан Гёкташ: Давайте сами создадим свою технологию. Не США и не Россия.

Акиф Дурмаз: Волкан Гёкташ, секретная работа уже идет!!!

Диярбакыр: Даст Бог, Турция и Россия будут вместе производить С-500.

Эрено: Нужно однозначно купить С-400 и С-500. И вести в Восточном Средиземноморье поиск и добычу нефти вместе с Россией и Китаем. Действовать нужно быстро…

Хыдыр Будур: США не могут подобраться к Средней Азии с военной точки, чтобы окружить Китай. Это практически невозможно, поскольку есть два оборонительных альянса, созданных под руководством Китая и России: Шанхайская организация сотрудничества (ШОС - Китай, Россия, Киргизия, Таджикистан, Казахстан, Узбекистан) и Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ - Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан). У них есть сила, чтобы не пускать Пентагон в этот регион. В этой ситуации для окружения Китая остаются два варианта: 1) свержение президента России Владимира Путина; 2) вовлечение Средней Азии в хаос на этнорелигиозной основе для препятствования энерготранзиту (возможно, война суннитов и шиитов).

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