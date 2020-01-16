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Пентагон готовится к масштабным десантным операциям

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C-130J
Погрузка солдат на транспортники C-130J.
Источник изображения: Damon Kasberg / ВВС США

Подписан новый авиационный контракт на производство транспортных самолетов

В понедельник, 13 января пресс-служба американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, специализирующейся в области производства авиационной и космической техники, а также кораблей и судов, объявила о заключении контракта общей стоимостью более 3 млрд. долларов на поставку 50 самолетов C-130J Super Hercules для ВС США.

Согласно контракту, ВВС получат 24 самолета MC/HC-130J для десантирования личного состава и проведения поисково-спасательных операций, Корпус морской пехоты (КМП) – 20 военно - транспортных KC-130J, а береговая охрана, подчиненная Министерству внутренней безопасности, - шесть дальних морских патрульных и поисково-спасательный самолетов HC-130J. В соответствии с соглашением поставки этой техники будут произведены в период с 2021 по 2025 год. Министерство обороны уже выделило 1,5 млрд. долларов на строительство 21 самолета.

C-130J-это версия транспортника Hercules, которая все еще находится в производстве. В модификации J, внешне схожей с классическим вариантом этого самолета, используются более современные технологии, включая турбовинтовые двигатели Rolls-Royce AE 2100D3 с винтами Dowty R391 из композитных материалов, интегрированное цифровое электронное оборудование, в том числе проекционные дисплеи HUD для каждого пилота, а также современные навигационные приборы.

Введенные новшества позволили существенно повысить ТТХ новой машины по сравнению с ее предшественницей C-130E/H. На 40% увеличилась дальность полета, на 21% возросла максимальная скорость и на 41% сократилась взлетная дистанция, а также был улучшен ряд других характеристик.

Военно-транспортный самолет большой и средней дальности C-130 Hercule является базовой машиной военно-транспортной авиации США, государств НАТО и некоторых других стран. Специализированные варианты самолетов AC-130J, MC-130J, HC-130J ВВС США имеют достаточно большие экипажи, численность которых может доходить до 12 человек. Экипаж C-130J включает только двух пилотов и одного специалиста по погрузочно-разгрузочным работам. Габариты грузового C-130J имеют около 41 фута (12,5 м) в длину, 9 футов (2,74 м) в высоту и 10 футов (3,05 м) в ширину. Погрузка личного состава и вооружения осуществляется через заднюю часть фюзеляжа.

В настоящее время транспортники C-130J состоят на вооружении ВВС США, включая резервные войска формирования и Национальную гвардию, Корпуса морской пехоты и береговой охраны. Эти машины входят в состав ВВС Великобритании, Канады Австралии, Дании, Норвегии, Индии и Италии.


Лина Маякова

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Австpалия
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Продукция
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