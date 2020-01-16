Сухопутные войска Португалии намерены приобрести 155-мм гаубицы

ЦАМТО, 15 января. Командование Сухопутных войск Португалии рассматривает различные возможности приобретения новой 155-мм артиллерийской системы для замены буксируемых гаубиц М-114А1.

Как сообщил источник Jane's Defence Weekly в ВС Португалии, согласно положениям "Закона о военных программах на 2019-2030 гг.", бюджет программы закупки составляет 18 млн. евро (20 млн. долл.).

Легкие буксируемые и устанавливаемые на шасси грузовика самоходные гаубицы рассматриваются в качестве вариантов замены 18 ед. 155-мм/23 гаубиц M-114A1, состоящих на вооружении группы артиллерии экспедиционной бригады. Последний вариант, предположительно, является предпочтительным решением. Гаубицы M-114A1 были поставлены в 1983 году.

В числе требований, предъявляемых к перспективной 155-мм артиллерийской установке: наличие баллистического компьютера, интеграция с системой командования и боевого управления артиллерией.

СВ Португалии также планируют модернизировать 18 ед. 105-мм легких буксируемых гаубиц M-119, состоящих на вооружении группы артиллерии бригады быстрого реагирования. Находящаяся на вооружении усовершенствованная тактическая информационно-управляющая система полевой артиллерии (AFATDS) должна быть заменена имеющейся на рынке зарубежной системой или национальным решением.

В случае реализации указанных планов, их реализация позволят как повысить огневую мощь артиллерии СВ Португалии, так и загрузить предприятия национальной промышленности.

18 ед. 155-мм/39 MH109A5 из состава механизированной бригады могут быть модернизированы или заменены позднее.