Войти
Российская газета

Ростех: "Армата" пока не начала поступать в войска

683
0
0
Танки Т-14 "Армата"
Танки Т-14 "Армата".
Источник изображения: Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов сообщил, что поставки бронетехники на платформе "Армата" пока в российскую армию не начались. Об этом он рассказал журналистам после послания президента РФ Федеральному собранию.

Осенью 2019 года на авиасалоне в Дубае Чемезов сообщал, что опытно-промышленная партия танков Т-14 на платформе "Армата" Вооруженным силам РФ должна начаться в конце 2019 - начале 2020 года.

Танк Т-14 создан предприятием "Уралвагонзавод" на базе тяжелой гусеничной платформы "Армата". Также в это семейство входят тяжелая БМП Т-15 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16.

Экипаж машины состоит из трех человек. Он размещен в носовой бронекапсуле. Управление оружием происходит автоматически.


Александр Степанов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Армата
Т-15
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Уралвагонзавод
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
2020-й год
Похожие новости
20.11.2019
"Ростех" назвал срок поступления в ВС первой партии танков "Армата"
02.10.2019
Этому оружию реклама не нужна. О перспективной технике "Уралвагонзавода" для армии России
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
26.02.2018
Ростех может продать долю в УВЗ через 3 года, после улучшения финансового состояния актива
07.02.2018
Серийные поставки танка "Армата" в войска могут начаться с 2019 года - Чемезов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.01 17:32
  • 1
На базе Ту-204: Россия создаст противолодочный самолет
  • 16.01 16:56
  • 23
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 16.01 16:43
  • 22
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 16.01 16:19
  • 7
Каким может быть сверхтяжелый танк
  • 16.01 15:52
  • 11
Вертолеты из дурдома
  • 16.01 15:47
  • 2
Федора решили заменить более приятным роботом
  • 16.01 15:11
  • 3
Путин: Россия впервые в истории является лидером в сфере вооружения
  • 16.01 13:26
  • 2
F-35: пшик молнии
  • 16.01 12:53
  • 61
В ВКС появится новый самолёт ДРЛО на базе Ту-214
  • 16.01 12:17
  • 1
Вместо "Грома": на БМП-1 установили 30-мм пушку от БТР-82А
  • 16.01 11:22
  • 27
В Иране попытались объяснить, почему КСИР не сразу признал удар по авиалайнеру
  • 16.01 10:59
  • 7
Может ли ракета ЗРК «Тор» сбивать ракету РСЗО «Полонез»?
  • 16.01 09:39
  • 37
Какими вооружениями пополнятся ВС РФ в 2020 году: предварительный список
  • 16.01 09:13
  • 5
Гравитационную систему навигации для военной техники создают в России
  • 16.01 08:39
  • 1
Неприемлемый уровень уязвимости: ВМС США оказались не готовы к войне