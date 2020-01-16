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Интерфакс-АВН

Испытания парашютов космического аппарата ExoMars-2020 идут успешно

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ExoMars-2020
ExoMars-2020.
Источник изображения: РИА Новости/Александр Ковалев

Москва. 15 января. ИНТЕРФАКС - Наземные испытания парашютной системы российско-европейского космического аппарата ExoMars-2020 проходят успешно, сообщил журналистам глава отдела пилотируемых и автоматизированных полетов Европейского космического агентства (ЕКА) Дэвид Паркер.

"Мы начали череду наземных тестов, первые три прошлогодних теста были успешными. Четвёртый тест, был проведён в понедельник, мы проверяли раскрытие 15-метрового и 35-метрового парашютов на полной скорости. Всё прошло успешно", - сказал Паркер на пресс-конференции главы ЕКА в Париже.

Он также уточнил, что в данный момент специалисты сосредоточены на подготовке проверки аппарата на падение с большой высоты.

"Тест будет проводится в Орегоне, испытываться будет последняя конструкция парашютной системы. Он запланирован на февраль-март", - заявил Паркер.

Миссия ExoMars-2020 является вторым этапом проекта ExoMars. Она реализуется в тесной кооперации с ЕКА и головным предприятием с европейской стороны - итальянским подразделением Thales Alenia Space. Космический аппарат ExoMars-2020 включает в себя десантный модуль с посадочной платформой, разработанные российской стороной, перелетный модуль и марсоход европейского производства. Научная аппаратура будет располагаться как на борту европейского марсохода, так и на борту российской посадочной платформы.

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Страны
Италия
Россия
Компании
ESA (ЕКА)
Leonardo
Thales
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