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Интерфакс-АВН

Вице-премьер Борисов: программа поставок Су-57 военным будет выполнена по плану, несмотря на декабрьский инцидент

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Су-57
Су-57.
Источник изображения: Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Москва. 15 января. ИНТЕРФАКС - Программа поставок Вооруженным силам РФ истребителей пятого поколения Су-57 идет по графику, несмотря на крушение в декабре первого серийного самолета, заявил в среду "Интерфаксу" вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Все по плану идет, все нормально", - сказал Борисов, отвечая на соответствующий вопрос.

24 декабря в Хабаровском крае упал истребитель Су-57 (заводской индекс - Т-50). Это первое серьёзное происшествие с самолетом данного типа. По официальным данным ОАК, Су-57 разбился в Комсомольске-на-Амуре во время испытательного полета, летчик катапультировался и остался жив. В причинах происшествия разбирается комиссия.

Разбившийся истребитель - это первый серийный Су-57, который завод должен был передать военным до конца 2019 года, заявил ранее "Интерфаксу" информированный источник.

Второй самолет военные должны получить в 2020 году. К 2028 году на новые самолеты будут перевооружены три авиационных полка - контракт, предусматривающий поставку 76 истребителей Су-57, был подписан на форуме "Армия-2019".

На Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ, филиал "Сухого") было произведено 10 опытных машин для лётных испытаний. В настоящее время они проходят испытания на аэродромах в Жуковском (ЛИИ им. Громова, входит в ОАК) и в Ахтубинске (ГЛИЦ им. Чкалова, принадлежит Минобороны РФ). В российском военном ведомстве сообщали, что Су-57 испытывали в Сирии в боевых условиях.

Су-57 разработан в компании "Сухой", его первый полет состоялся 29 января 2010 года с заводского аэродрома Дзёмги. Истребитель предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.

Как сообщал "Интерфакс", первые истребители Су-57 будут выпускаться уже в серийном облике, но с двигателями предыдущего поколения. Двигатель "второго этапа" (изд. 30 производства ОДК), который обеспечит Су-57 сверхзвуковую крейсерскую скорость, приступил к летным испытаниям в декабре 2017 года. Ожидается, что программа его испытаний завершится через несколько лет, а с 2023 года начнутся серийные поставки самолётов уже с новыми двигателями.

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