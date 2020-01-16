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Интерфакс-АВН

Турция в этом году может купить дополнительную партию С-400 - Борисов

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Юрий Борисов
Юрий Борисов.
Источник изображения: Юрий БорисовФото с сайта Правительства РФ

Москва. 15 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Турция, вероятно, купит у России дополнительную партию систем противовоздушной обороны С-400 "Триумф", заявил в среду "Интерфаксу" вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс.

"Вероятность есть", - сказал Борисов, отвечая на вопрос, купит ли Турция С-400 новую партию С-400 в этом году.

6 декабря в интервью "Интерфаксу" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев заявил, что Россия и Турция с высокой долей вероятности подпишут в 2020 году контракт на поставку Анкаре дополнительной партии С-400.

"Вероятность достаточно высокая", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном подписании в 2020 году контракта на поставку дополнительной партии С-400.

"Мы планомерно работаем над этим вопросом. Самое главное - есть настрой с двух сторон продолжать сотрудничество в этой области", - заявил тогда Шугаев.

Ранее о возможной покупке Турцией дополнительной партии С-400 "Интерфаксу" заявляли вице-премьер РФ Борисов и глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, отмечая, что первым контрактом предусмотрен опцион на поставку С-400.

Как сообщал "Интерфакс", Турция купила у России четыре дивизиона С-400. 23 октября "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты.

С-400 - система ПВО дальнего действия (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

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Страны
Россия
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
РОЭ
ФСВТС РФ
Персоны
Борисов Юрий
Михеев Александр
Шугаев Дмитрий
Проекты
2020-й год
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