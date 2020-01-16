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Интерфакс-АВН

Оружие нового поколения гарантирует обороноспособность России на десятилетия вперед - Путин

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Видеотрансляция пуска ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком в Национальном центре управления обороной РФ
Видеотрансляция пуска ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком в Национальном центре управления обороной РФ.
Источник изображения: © РИА Новости, Михаил Климентьев

Москва. 15 января. ИНТЕРФАКС - Россия разрабатывает оружие нового поколения, обороноспособность страны обеспечена на десятилетия, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы никому не угрожаем и не стремимся навязывать свою волю. При этом всех могу заверить: наши шаги по укреплению национальной безопасности были сделаны своевременно и в достаточном объеме", - сказал Путин в среду в Послании Федеральному Собранию РФ.

"Обороноспособность страны обеспечена на десятилетия вперед. И здесь нам нельзя почивать на лаврах и расслабляться, а нужно идти вперед, внимательно наблюдая и анализируя то, что происходит в этой сфере в мире, разрабатывать боевые комплексы и системы будущих поколений. Но сегодня мы так и делаем"- сказал Путин.

"Впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия - включая и советский период, и новейшую историю - мы никого не догоняем", - сказал он.

По словам Путина, другим ведущим государствам мира еще только предстоит создать оружие, которое есть у России.

В послании Федеральному Собранию в марте 2018 года Путин сообщил, что в России началась активная фаза испытаний новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Она заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету - "Воевода". Путин также заявил, что у России теперь есть гиперзвуковое оружие - стратегический ракетный комплекс "Авангард" и авиационный комплекс "Кинжал", разработаны ядерная подлодка-беспилотник, боевые лазеры и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.

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Страны
Россия
Продукция
Авангард РК
Кинжал ЗРК
РС-20В
Сармат МБР
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Путин Владимир
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