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Интерфакс-АВН

Чемезов рассчитывает на сотрудничество России с Ираном в сфере ВТС

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Сергей Чемезов
Сергей Чемезов.
Источник изображения: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 15 января. ИНТЕРФАКС - Россия рассчитывает на сотрудничество с Ираном в военно-технической сфере после снятия ограничений в отношении Тегерана по линии Совета Безопасности ООН, заявил в среду глава "Ростеха" Сергей Чемезов, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Будем работать, сотрудничать. Надо сидеть и ждать, пока кто-то другой начнет работу?", - сказал Чемезов.

В настоящее время из-за ограничений по линии СБ ООН запрещены поставки в Иран наступательного вооружения.

В феврале 2019 года в интервью газете "Коммерсант" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев заявил, что Москва готова расширить ВТС с Тегераном после снятия ограничений по линии СБ ООН.

Он заявил, что Москва не поставляет Тегерану наступательное вооружение.

Официально сообщалось, что в декабре 2006 года Россия выполнила контракт на поставку Ирану 29 комплексов ПВО ближнего действия "Тор-М1".

В 2016 году Россия выполнила контракт на поставку Ирану систем ПВО дальнего действия С-300.

Эти системы считают оборонительным вооружением, которое не подпадает под ограничения СБ ООН.

8 января силы ПВО Ирана по ошибке сбили в районе аэропорта Тегерана Boeing 737-800 авиакомпании "Международных авиалиний Украины". Самолет летел по маршруту Тегеран-Киев. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что самолет был сбит, так как его перепутали с крылатой ракетой, а у оператора ПВО не было связи, из-за чего тот принял неверное решение о пуске ракеты по самолету.

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Страны
Иран
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Украина
Продукция
С-300
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