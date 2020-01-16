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Военно-промышленный курьер

Глав силовых ведомств будем назначать по согласованию с Совфедом - Путин

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Источник изображения: vpk-news.ru

Президент России Владимир Путин считает необходимым для достижения большего баланса между ветвями власти внести в Конституцию изменения, согласно которым президент может назначать руководителей силовых ведомств только по итогам консультаций с Советом Федерации.

Как заявил Путин в ходе Послания Федеральному собранию, это сделает правоохранительную систему «более прозрачной и подотчетной обществу».

Что же касается субъектов РФ, то в настоящее время региональные прокуроры назначаются по согласованию с Законодательными собраниями. «На практике это может приводить к неформальным обязательствам прокуроров перед региональными властями и рискам потери объективности», - сказал Путин.

Поэтому, говорит он, региональные прокуроры тоже должны утверждаться в ходе консультаций в Совете Федерации, чтобы исключить, по его словам, «доморощенные договоренности».

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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