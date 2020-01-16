Броня аятолл: лучшие танки Ирана

Иранский ВПК занимает лидирующие позиции в Ближневосточном регионе. Страна способна выпускать собственные образцы вооружений вплоть до зенитных комплексов и танков. Последних в Иране немало — по разным оценкам, это число колеблется от 2000 до 3000 единиц. Согласно докладу американской разведки, сильнейшими танками иранской армии остаются российские Т-72S. При этом иранцы располагают рядом боевых машин, созданных собственным ВПК. Именно им посвящён данный материал.

Zulfiqar-1

В какой-то мере эта боевая машина — повторение китайского метода: возьмём несколько иностранных образцов, скопируем и соединим, а затем посмотрим, что из этого получится. Наверняка подобная мысль пришла в голову иранскому бригадному генералу Мир-Юнусу Масум-Заде, когда он рассматривал американские машины М48, М60 и советский Т-72.

Соединив узлы и агрегаты этих машин воедино, иранцы построили Zulfiqar-1. А внешне этот «гибрид» и вовсе отдалённо напоминает американский M1 Abrams.

Танк Zulfiqar-1 Источник изображения: warspot.ru

Иранцам приглянулась американская ходовая часть, корпус также делали по американским лекалам, но сварным. На Zulfiqar-1 установили трансмиссию SPAT 1200 системы «Кросс-Драйв» — точную копию трансмиссии от M60. Огневую мощь танку обеспечивает 125-мм гладкоствольная пушка. Вес машины — около 36 т, мощность двигателя — 780 л.с. Иранцы неоднократно пытались модернизировать Zulfiqar. Так появились танки: Zulfiqar-2 и Zulfiqar-3. Все эти машины существуют в единичных экземплярах.

Про Zulfiqar-3 известно, что он оснащён 125-мм гладкоствольной пушкой, автоматом заряжания, аналогичным используемым на Т-72S, а также современной СУО. Силовая установка — двигатель В-84МС мощностью 1000 л.с. На башне установлена дистанционно-управляемая турель с 12,7-мм крупнокалиберным пулемётом.

Sabalan

Это боевая машина представляет собой модернизированный американский танк M47M Patton, на который поставили новую башню со 105-мм пушкой М68. Также танк получил новую систему управления огнём и ряд других улучшений. Перед другими иранскими «новинками» у это машины есть одно большое преимущество — цена. Sabalan стоит втрое дешевле новейшего Zulfiqar-3.

Танк Sabalan Источник изображения: warspot.ru

Танк оснащён двигателем Continental AVDS-1790-2 мощностью 750 л.с. Запас хода — около 500 км, максимальная скорость — 50 км/ч. По своим боевым возможностям Sabalan сопоставим с модернизированными танками Т-55 и Т-62, а также китайским Type 59.

Tiam

Показ вооружений в Тегеране в 2016 году продемонстрировал, что фантазии и танков М47 у иранцев в избытке. Их новый танк Tiam — очередная модернизация американского среднего танка. Вместо стандартной башни иранцы установили другую, по всей видимости, от танков Т-54/55/Тип-59. В ней установлена 105-мм нарезная пушка М68, с которой спарен 7,62-мм пулемёт, а на крыше башни установлен 12,7-мм пулемёт ДШК.

Танк Tiam Источник изображения: warspot.ru

Tiam получил новую систему управления огнём. Броня башни и корпуса усилена динамической защитой. Экипаж танка состоит из четырёх человек: командира, заряжающего, наводчика и механика-водителя.

T-72Z и Safir-74

Невысокие навыки многих бойцов иранской армии делают востребованной наиболее простую в эксплуатации технику. Такой техникой стали модернизированные танки Т-54 (Safir-74), Т-55 (Т-72Z) и Type 59 (Type 72Z). Все эти машины получили одинаковый комплекс улучшений: вместо штатной 100-мм пушки была установлена 105-мм М68 (это орудие иранцы приспособили под запуск противотанковых ракет 9M117 «Бастион»).

Танк Safir-74 Источник изображения: warspot.ru

Систему управления огнём поставили словенскую — Fotona (EFCS-3-55) со стабилизатором вооружения, лазерным дальномером, ночным прицелом второго поколения и баллистическим компьютером.

Защиту танков усилили реактивной бронёй, а Т-54/55 получили дополнительно резиновые «юбки» по бортам, как у Type 59. Двигатель заменили на украинский V46-6 мощностью 780 л.с., в паре с которым работает трансмиссия SPAT-1200.

Karrar

Сравнительно недавно на вооружение Корпуса стражей Исламской революции поступил новейший танк Karrar. По словам бригадного генерала иранской армии Ахмад-Раза Пурдастана, новинка ничем не уступает российскому танку Т-90, а, возможно, даже превосходит его.

Танк Karrar Источник изображения: warspot.ru

Внешне Karrar похож на российский танк Т-90МС. Об этом говорит, например, практически идентичная развитая ниша башни, в которой хранится часть боекомплекта. Ходовые части танков также схожи. Существует версия, что Karrar — это глубокая модернизация российского Т-72С, который в большом количестве состоит на вооружении иранской армии.

Karrar вооружён 125-мм гладкоствольной пушкой (копией российской 2А46М) с автоматом заряжания. Скорострельность орудия — до восьми выстрелов в минуту. Танк получил современную навигационную систему и приборы ночного видения. Дизельный двигатель танка мощностью 1200 л.с. обеспечивает максимальную скорость в 70 км/ч.