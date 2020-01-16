Политика (Сербия): НАТО подбирается к России

Чтобы добиться военного превосходства, США готовы разместить самый большой за последние 25 лет военный контингент в Европе. Чтобы убедить Европу в незаменимости альянса, организуются военные учения «Защитник Европы-2020». Их главная суть — размещение войск США в Европе надолго и ближе к границам России.

Попытки американских демократов отстранить от власти президента Дональда Трампа пока успешны лишь отчасти. В Палате представителей Конгресса США предложение об импичменте поддержало необходимое большинство. Тем не менее окончательное решение остается за Сенатом, который не склонен к столь радикальным мерам. Как бы там ни было, третьего ноября 2020 года американцы пойдут на очередные президентские выборы, и тогда станет понятно, насколько на самом деле они доверяют тем, кто ими руководит.

Хотя все описанное следует рассматривать как внутриполитические игры по ту сторону Атлантики, не вызывает сомнений то, что их исход повлияет на весь остальной мир. Не стоит сомневаться и в том, что любая американская власть будет стараться любой ценой сохранить военное превосходство, к которому эта страна шла со времен Второй мировой войны. По крайней мере из таких планов должны были исходить те, кто инициировал "избавление" от нынешнего хозяина Белого дома.

Чтобы добиться своего, военные круги в Вашингтоне в сотрудничестве с штаб-квартирой НАТО в Брюсселе готовы разместить самый большой военный контингент США в Европе за последние 25 лет. По замыслу, это укрепит защиту от России и веру европейцев в незаменимость альянса для их безопасности. И чтобы убедить их в этом, организуют предстоящие военные учения "Защитник Европы-2020". Их цель - как можно больше приблизиться к границам евразийского гиганта со стороны Прибалтики и Польши и закрепиться там надолго. В Голландии, Бельгии и Германии уже готово тяжелое и легкое вооружение.

Возможно, размещение "надолго" и является сутью предстоящих маневров. Трудно поверить, что Россия не ответит симметрично на заявленные планы НАТО. А это означает непрерывную милитаризацию обширных территорий. И все-таки, прежде всего, американские "учения" направлены на то, чтобы дисциплинировать некоторых европейских членов западного военного союза, которые проявляют все меньше энтузиазма и не спешат, рискуя собственными интересами, выделять ежегодно два процента ВВП в угоду американским производителям оружия.

Кроме того, в последнее время Россия доказала, что выходит на передовые позиции в области разработок самых современных систем вооружений, прежде всего ракетных. А это может подтолкнуть некоторых членов альянса последовать примеру Турции и обратиться для оснащения собственных армий к российским производителям, и это еще больше сократило бы доход американцев.

Как заявляют в Кремле, Россия не собирается захватывать ни страны Прибалтики, ни Польшу. Россия продемонстрировала военную мощь на масштабных учениях "Центр 2019", которые состоялись в сентябре при участии подразделений из Китая и Индии с привлечением 130 тысяч военнослужащих разных родов войск, 600 самолетов и 15 военных кораблей. Тогда же были представлены самые современные ракеты и артиллерия. На одном из этапов учений отрабатывалось как раз командование войсками в ходе массированной огневой атаки.

Вместо того чтобы воевать, Москва сейчас сосредоточилась на укреплении своей экономической позиции. Поэтому она обратилась к Африке, которая в ближайшие несколько лет, согласно планам, "поглотит" 40 миллиардов долларов российских инвестиций. Также Россия продолжает сотрудничать с Турцией, Китаем, Индией, Ближним Востоком… Поэтому конфликт с НАТО был бы для нее контрпродуктивен. На руку Москве и ухудшение отношений между США и Ираном, которое легко может привести к полномасштабной войне.

Несомненно, западному военному альянсу противник жизненно необходим, иначе теряется смысл его существования. Но создан НАТО был во времена, которые очень отличаются от нынешних. Тогда Советский Союз был главной державой-победительницей в войне против нацистской Германии. Многие уверены, что нынешний Североатлантический альянс нуждается в коренной трансформации, но в США без особого энтузиазма относятся к этой идее. Однако все чаще звучат заявления некоторых европейских лидеров о том, что возможно создание отдельной военной организации на их континенте, в которой, вероятно, нашлось бы место и для бывшего идеологического противника, то есть России.

Учения "Защитник Европы - 2020" задумывались еще и для того, чтобы оказать психологическое давление на самих американцев. На предстоящие президентские выборы нельзя идти с "пустыми руками". Вера в военную мощь всегда была сильным козырем в глазах среднего жителя США, который сегодня убежден, что именно его страна выходила победительницей из всех мировых войн, произошедших на планете. Борьба "с ветряными мельницами" на границе с Россией должна в очередной раз убедить рядовых американцев, что именно так оно и было.

Слободан Самарджия (Slobodan Samardžija)