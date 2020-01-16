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ЦАМТО

ВМС Бразилии получат БЛА "СканИгл"

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Беспилотник ScanEagle
Беспилотник ScanEagle на пусковой установке.
Источник изображения: armyrecognition.com

ЦАМТО, 15 января. Командование ВМС Бразилии в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS) приобретет беспилотный авиационный комплекс (БАК) "СканИгл" производства компании Insitu.

По информации Jane's Defence Weekly, письмо с предложением и принятием предложения было подписано сторонами 11 декабря 2019 года. Поставка системы запланирована на 2020 год.

Комплекс для Бразилии включает 6 беспилотных летательных аппаратов (БЛА), одну пусковую установку рельсового типа, одну систему посадки, две мобильные наземные станции управления, одну систему подготовки к полету и одну систему разбора полета. Соглашение также включает услуги обучения личного состава и пятилетнюю логистическую поддержку подрядчика.

Приобретение реализуется в рамках программы "Корабельный беспилотный летательный аппарат" (Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas Embarcado – SARP-E). ВМС Бразилии не раскрыли стоимость продажи, сославшись на конфиденциальность контракта.

БЛА будут применяться на борту кораблей новой эскадрильей QP-1, которая будет размещена на военно-морской базе "Сан-Педро-да-Алдейя". Первоначально "СканИгл" будут применяться с борта кораблей класса "Нитерой" и "Амазонас", а позднее и на других кораблях ВМС. В феврале 2014 года командование ВМС Бразилии впервые провело испытания БЛА "СканИгл" на борту 1700-тонного патрульного корабля прибрежной зоны "Апа" (P121) класса "Амазонас".

Поставка БЛА позволит значительно расширить возможности ВМС Бразилии по ведению наблюдения и разведки в территориальных водах страны.

Как сообщал ЦАМТО, длина БЛА "СканИгл" составляет 1,2 м, размах крыла – 3,1 м, вес – 22 кг. Он может оборудоваться полезной нагрузкой различных типов, включая стабилизированные электронно-оптические камеры, длинноволновые инфракрасные датчики и РЛС X-диапазона, которые позволяют оператору отслеживать стационарные и подвижные цели в любое время суток. Максимальная продолжительность полета БЛА составляет более 24 ч, скорость полета – 60 узлов, практический потолок – 3000 м.

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  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Проекты
2020-й год
БПЛА
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