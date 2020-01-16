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Независимое военное обозрение

Российские мотострелки наступали и оборонялись в горах Таджикистана

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201-я военная база в Таджикистане. Архивное фото
201-я военная база в Таджикистане. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Подразделение российских войск, находящихся на военной базе, дислоцированной в Таджикистане, провели тактическое батальонное учение на горном полигоне Ляур в 40 км от Душанбе.

Личный состав на бронетранспортерах БТР-82А совершил марш в район проведения учений, где отработали вопросы по организации взаимодействия и ведению общевойскового боя в горной местности в наступлении и обороне. В постоянно меняющейся обстановке российские военные совершенствовали навыки в отработке нормативов по тактической, специальной и военно-медицинской подготовке. Учебный бой для военнослужащих 201 военной базы проходил в условиях быстро изменяющейся оперативной обстановки и усложнялся различными «вводными»(которые поступали от руководителя маневрами) и проходил в обстановке активного применения условным противником средств радиоэлектронного подавления. В ходе учения применялся опыт ведения боевых действий в современных вооруженных конфликтах.

Всего в маневрах было задействовано свыше 500 военнослужащих и более 150 единиц военной и специальной техники.

По информации пресс-службы Центрального военного округа ВС РФ

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Страны
Россия
Таджикистан
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БТР-82
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