Российские мотострелки наступали и оборонялись в горах Таджикистана

Подразделение российских войск, находящихся на военной базе, дислоцированной в Таджикистане, провели тактическое батальонное учение на горном полигоне Ляур в 40 км от Душанбе.

Личный состав на бронетранспортерах БТР-82А совершил марш в район проведения учений, где отработали вопросы по организации взаимодействия и ведению общевойскового боя в горной местности в наступлении и обороне. В постоянно меняющейся обстановке российские военные совершенствовали навыки в отработке нормативов по тактической, специальной и военно-медицинской подготовке. Учебный бой для военнослужащих 201 военной базы проходил в условиях быстро изменяющейся оперативной обстановки и усложнялся различными «вводными»(которые поступали от руководителя маневрами) и проходил в обстановке активного применения условным противником средств радиоэлектронного подавления. В ходе учения применялся опыт ведения боевых действий в современных вооруженных конфликтах.

Всего в маневрах было задействовано свыше 500 военнослужащих и более 150 единиц военной и специальной техники.

По информации пресс-службы Центрального военного округа ВС РФ