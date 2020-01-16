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ТАСС

Путин: Россия впервые в истории является лидером в сфере вооружения

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Крылатый гиперзвуковой блок "Авангард" с ядерным боезарядом.
Крылатый гиперзвуковой блок "Авангард" с ядерным боезарядом.
Источник изображения: tass.ru

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Россия смогла впервые в истории стать мировым лидером в сфере вооружния. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"Мы никому не угрожаем и не стремимся навязывать свою волю. При этом всех могу заверить, наши шаги по укреплению национальной безопасности были сделаны своевременно и в достаточном объеме", - сказал он.

По словам президента, Россия на данный момент является лидером в сфере развития современного вооружения. "Впервые, хочу подчеркнуть, впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия, включая и советский период, и новейшее время, мы никого не догоняем, а наоборот другим ведущим государствам мира еще предстоит создать оружие, которым уже обладает Россия", - сказал Путин.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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Джентльмены раздачи
3 комментария
№1
16.01.2020 11:40
Классика. Ни дать,ни отнять.)))
"Интереснее всего в этом вранье то, что оно — враньё от первого до последнего слова."(с)
-2
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№2
16.01.2020 15:04
Обоснуйте.
0
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№3
16.01.2020 15:11
Цитата, Станиславский сообщ. №2
Обоснуйте.
Честно. Надоело.
Летал в морской авиации с 1976 года. Имел полную информацию по флоту и авиации  от кашников и учеников практически до 2015.
Хотя,каанешна...поставили Медведева на оборонку,сейчас дела пойдут.)))
Вот только прочел-"Камчатские сторожевые: новые БМП прикроют стратегические подлодки"
Хоть смейся,хоть плачь.
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