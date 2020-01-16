«Ангара» опять не полетит

Спутник связи «Экспресс-АМУ4» не полетит на орбиту на тяжелой ракете «Ангаре-А5», сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы, размещенные на сайте госзакупок.

Вместо этого в качестве средства выведения планируется использовать тяжелую ракету «Протон-М», производство которой за 2,3 миллиарда рублей должно быть заказано в текущем году. Данный носитель должен быть готов в 2021 году.

Агентство напоминает, что в октябре 2019 года гендиректор «Космической связи» Юрий Прохоров заявил, что запуски спутников «Экспресс» с номерами АМУ3, АМУ7 и АМУ4 планируется совершить на «Ангаре-А5». В том же месяце для запуска трех космических аппаратов «Гонец-М» вместо легкой ракеты «Ангара-1.2» был выбран средний носитель «Союз-2.1б». Соответствующий контракт на производство «Ангары-1.2» был заключен в конце июля 2019 года. Его стоимость составляла 2,28 миллиарда рублей, что дороже средних носителей «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б» почти на 700 миллионов рублей. Центр Хруничева «Ангару-1.2» должен был изготовить к октябрю 2021 года.

Решение о начале работ над семейством «Ангара» принято в январе 1995 года. К настоящему времени такие ракеты совершили всего два полета (в легкой и тяжелой версиях в 2014 году), хотя согласно первоначальному плану первый пуск «Ангары» должен был произойти в 2005-м. Всего к 2014 году на создание «Ангары» у Центра Хруничева, самого проблемного предприятия «Роскосмоса», ушло около трех миллиардов долларов. В настоящее время долговая нагрузка производителя российских тяжелых ракет превышает 80 миллиардов рублей, а пуски ракет семейства «Ангара» регулярно переносятся.