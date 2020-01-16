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Интерфакс-АВН

Россию не пугают возможные санкции США за продажу С-400 Ираку - Рябков

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Источник изображения: Александр Натрускин/РИА Новости

Москва. 15 января. ИНТЕРФАКС - Россия не боится возможных американских санкций за покупку Ираком зенитных ракетных систем С-400, знает, как действовать в таких условиях, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы этих санкций не боимся, мы знаем, как им противостоять, но мы констатируем, что США не гнушаются никакими приемами для того, чтобы навязывать остальному миру, в том числе, нашим партнёрам, подходы, которые далеко не всех устраивают, представляются противоправными и незаконными", - сказал Рябков в среду журналистам.

Он отметил, что "США угрожают санкциями всем, кто намерен развивать законное военно-техническое сотрудничество с нами, развивает его".

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Страны
Ирак
Россия
США
Продукция
С-400 Триумф
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