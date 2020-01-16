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Интерфакс-АВН

Путин призвал пять ядерных держав начать работу по устранению угрозы глобальной войны

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Ядерный взрыв
Ядерный взрыв.
Источник изображения: © Depositphotos / curraheeshutter

Москва. 15 января. ИНТЕРФАКС - Пять ядерных держав - постоянных членов Совета Безопасности ООН - должны начать работу по устранению угрозы глобальной войны, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Надо проявить политическую волю, мудрость, мужество. Время требует осознания нашей общей ответственности и реальных действий. Подать пример должны страны-основательницы Организации Объединенных Наций. Именно пять ядерных держав несут особую ответственность за сохранение и устойчивое развитие человечества", - сказал Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию.

"Пять наций должны, прежде всего, начать с мер по устранению предпосылок для глобальной войны, выработать обновленные подходы к обеспечению стабильности на планете, которые бы в полной мере учитывали политические, экономические, военные аспекты современных международных отношений", - подчеркнул он.

Путин заявил, что Россия открыта для укрепления сотрудничества со всеми заинтересованными партнерами.

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