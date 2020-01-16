Войти
Известия.ru

Роскосмос поставит две ракеты «Ангара» Минобороны в 2020 году

567
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Две тяжелых ракеты-носителя «Ангара» планирует поставить «Роскосмос» Министерству обороны России в 2020 году. Об этом в среду, 15 января, сообщил представитель госкорпорации.

«Первая в 2020 году тяжелая ракета-носитель «Анагара» будет поставлена заказчику до конца первого квартала. Вторая должна быть поставлена до конца года», — цитирует ТАСС представителя «Роскосмоса».

В пресс-службе сообщили, что корпорация осуществляет жесткий контроль за производством ракет-носителей «Ангара» и передачей их заказчику.

На настоящий момент приоритетной задачей госкорпорации является производство ракет «Ангара» на омском ПО «Полет».

Предприятие до завершения реконструкции будет ежегодно выпускать две тяжелых ракеты «Ангары-А5» и одну легкую «Ангара-А1.2». В это время часть нагрузок будет выводиться на орбиту при помощи носителей «Протон-М», а другая — на «Ангаре».

Планируется, что после выхода на проектную мощность предприятие будет производить в год две ракеты «Ангара-1.2» и восемь «Ангара-А5», включая пилотируемую версию, сообщает телеканал «Звезда».

«Ангара» — семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классов. В ракетах используются экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено два запуска с космодрома Плесецк. Легкая «Ангара-1.2ПП» стартовала в июле 2014 года, тяжелая «Ангара-А5» — в декабре 2014 года, пишет «Федеральное агентство новостей».

23 декабря в «Роскосмосе» сообщали, что следующий запуск «Ангары» состоится в 2020 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Протон-(К)М
Компании
Минoбороны РФ
Полет ПО
Роскосмос
Проекты
2020-й год
Плесецк
Похожие новости
03.01.2019
Уходят с орбиты
02.05.2017
Всем спасибо, все свободны
24.06.2016
Глава Центра Хруничева: паритет с Илоном Маском достижим
11.07.2014
Первая послесоветская
30.10.2009
VI Международный аэрокосмический конгресс: на перепутье масштабных программ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.01 17:32
  • 1
На базе Ту-204: Россия создаст противолодочный самолет
  • 16.01 16:56
  • 23
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 16.01 16:43
  • 22
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 16.01 16:19
  • 7
Каким может быть сверхтяжелый танк
  • 16.01 15:52
  • 11
Вертолеты из дурдома
  • 16.01 15:47
  • 2
Федора решили заменить более приятным роботом
  • 16.01 15:11
  • 3
Путин: Россия впервые в истории является лидером в сфере вооружения
  • 16.01 13:26
  • 2
F-35: пшик молнии
  • 16.01 12:53
  • 61
В ВКС появится новый самолёт ДРЛО на базе Ту-214
  • 16.01 12:17
  • 1
Вместо "Грома": на БМП-1 установили 30-мм пушку от БТР-82А
  • 16.01 11:22
  • 27
В Иране попытались объяснить, почему КСИР не сразу признал удар по авиалайнеру
  • 16.01 10:59
  • 7
Может ли ракета ЗРК «Тор» сбивать ракету РСЗО «Полонез»?
  • 16.01 09:39
  • 37
Какими вооружениями пополнятся ВС РФ в 2020 году: предварительный список
  • 16.01 09:13
  • 5
Гравитационную систему навигации для военной техники создают в России
  • 16.01 08:39
  • 1
Неприемлемый уровень уязвимости: ВМС США оказались не готовы к войне