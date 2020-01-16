Роскосмос поставит две ракеты «Ангара» Минобороны в 2020 году

Две тяжелых ракеты-носителя «Ангара» планирует поставить «Роскосмос» Министерству обороны России в 2020 году. Об этом в среду, 15 января, сообщил представитель госкорпорации.

«Первая в 2020 году тяжелая ракета-носитель «Анагара» будет поставлена заказчику до конца первого квартала. Вторая должна быть поставлена до конца года», — цитирует ТАСС представителя «Роскосмоса».

В пресс-службе сообщили, что корпорация осуществляет жесткий контроль за производством ракет-носителей «Ангара» и передачей их заказчику.

На настоящий момент приоритетной задачей госкорпорации является производство ракет «Ангара» на омском ПО «Полет».

Предприятие до завершения реконструкции будет ежегодно выпускать две тяжелых ракеты «Ангары-А5» и одну легкую «Ангара-А1.2». В это время часть нагрузок будет выводиться на орбиту при помощи носителей «Протон-М», а другая — на «Ангаре».

Планируется, что после выхода на проектную мощность предприятие будет производить в год две ракеты «Ангара-1.2» и восемь «Ангара-А5», включая пилотируемую версию, сообщает телеканал «Звезда».

«Ангара» — семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классов. В ракетах используются экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено два запуска с космодрома Плесецк. Легкая «Ангара-1.2ПП» стартовала в июле 2014 года, тяжелая «Ангара-А5» — в декабре 2014 года, пишет «Федеральное агентство новостей».

23 декабря в «Роскосмосе» сообщали, что следующий запуск «Ангары» состоится в 2020 году.