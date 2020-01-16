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"Аэрофлот" поменяет ливрею ?

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Как сообщают споттерские ресурсы, первый построенный для авиакомпании "Аэрофлот - Российские авиалинии" пассажирский самолет Airbus A350-900 получил новую бортовую ливрею белого цвета, при этом киль сохранил нынешнюю типовую окраску самолетов "Аэрофлота" в цвета российского флага, хотя и с несколько измененным рисунком. Мотогондолы сохранили сине-красную окраску. Таким образом, видимо, "Аэрофлот" вновь решил поменять ливрею своих бортов, вернувшись от нынешней серебристой окраски к традиционной белой окраске советского периода.

Первый построенный для авиакомпании "Аэрофлот - Российские авиалинии" пассажирский самолет Airbus A350-900 (серийный номер 383, временная французская регистрация F-WZGT, регистрация в "Аэрофлоте" VQ-BFY, название "П. Чайковский") после окраски в новую ливрею авиакомпании. Тулуза (Франция), 13.01.2020 (с) Clément Alloing (via www.facebook.com/Scramblemagazine )

Снимки первого завершившего покраску построенного для "Аэрофлота" на предприятии группы Airbus в Тулузе (Франция) самолета А350-900 (серийный номер 383, временная французская регистрация F-WZGT, регистрация в "Аэрофлоте" VQ-BFY, название "П. Чайковский") появились 13 января 2020 года. Данный борт был выкачен по завершении постройки на предприятии в Тулузе 21 октября 2019 года.

Напомним, что "Аэрофлот" заказалу группы Airbus 28 самолетов А350-900 в 2017 году (14 твердый заказ и 14 опцион) на общую сумму 8,7 млрд долл. Изначально предполагалось, что первые пять самолетов А350-900 будут поставлены "Аэрофлоту" в 2018 году, затем эти сроки были перенесены на 2019 год, и в итоге начало поставок теперь произойдет в 2020 году - cогласно опубликованным в ноябре 2019 года данным, в 2020 году "Аэрофлот" получит 11 машин. Поставка всех 28 самолетов запланирована к 2025 году. В парке "Аэрофлота" А350-900 частично заменят планируемые началом вывода из парка из авиакомпани с 2020 года самолеты А330.

Начало регулярных рейсов А350-900 в "Аэрофлоте" запланировано с 29 марта 2020 года, когда борт VQ-BFY начнет выполнять рейсы из Москвы в Нью-Йорк. С 1 мая А350-900 начнут выполнять рейсы в Пекин.

Салон А350-900 для "Аэрофлота" рассчитан на перевозку 316 пассажиров в трехклассовой компоновке (264 места экономического класса, 24 в классе комфорт и 28 мест в бизнес-классе).

Первый построенный для авиакомпании "Аэрофлот - Российские авиалинии" пассажирский самолет Airbus A350-900 (серийный номер 383, временная французская регистрация F-WZGT, регистрация в "Аэрофлоте" VQ-BFY, название "П. Чайковский") после окраски в новую ливрею авиакомпании. Тулуза (Франция), 13.01.2020 (с) Clément Alloing (via www.facebook.com/Scramblemagazine )

Первый построенный для авиакомпании "Аэрофлот - Российские авиалинии" пассажирский самолет Airbus A350-900 (серийный номер 383, временная французская регистрация F-WZGT, регистрация в "Аэрофлоте" VQ-BFY, название "П. Чайковский") после окраски в новую ливрею авиакомпании. Тулуза (Франция), 13.01.2020 (с) twitter.com/Frenchpainter

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Страны
Китай
Россия
Франция
Продукция
А350
Компании
Airbus
Проекты
2020-й год
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