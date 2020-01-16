Будут допрашивать: задержан автор видео с украинским Boeing

В Иране задержали автора видео с попаданием ракеты в украинский Boeing

В Иране задержали гражданина Исламской республики, который снял и опубликовал в интернете видео атаки ракет на украинский лайнер. Как уточнили иранские военные, его будут допрашивать, чтобы выяснить обстоятельства случившегося. Ранее СМИ обнародовали видео, на котором самолет сбивают две ракеты, вылетающие одна за другой. Иран уже начал арестовывать причастных к этой атаке.

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал для допроса иранца, снявшего и опубликовавшего видеозапись, на которой якобы запечатлено попадание ракеты в украинский самолет, сообщило агентство Fars со ссылкой на заявление КСИР.

Военные намерены выяснить у задержанного обстоятельства инцидента. Результаты следственных мероприятий они должны затем представить иранской общественности.

В этот же день американская газета New York Times опубликовала видео, на котором, предположительно, зафиксирован момент попадания двух ракет в разбившийся под Тегераном украинский Boeing 737-800.

На кадрах видно, как сначала по самолету запустили одну ракету, а спустя 30 секунд в его сторону полетел второй снаряд. После попадания первой ракеты в воздушное судно оно находилось в воздухе еще около минуты, а затем загорелось и начало падать.

Как уточнили в СМИ, ролик опубликовал на YouTube в ночь на 14 января пользователь из Ирана. При этом видео снято на камеру, которая была установлена на крыше здания, находящегося недалеко от деревни Бидкане в пригороде Тегерана. В газете подчеркнули, что журналистам удалось подтвердить подлинность этой записи.

Ранее версию о том, что украинский лайнер Boeing 737 могли сбить двумя ракетами, выпущенными из зенитно-ракетного комплекса «Тор», выдвигал телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с данными разведки США. По его словам, американские спецслужбы располагают информацией, что перед тем как самолет был сбит, его захватили системой наведения иранского радара.

В свою очередь, Wall Street Journal также отмечал, что в США настаивают на версии с двумя ракетами, хотя британские и канадские специалисты говорят о пуске только одной.

Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» вылетел из Тегерана в ночь на 8 января и потерпел крушение вскоре после взлета. На борту самолета находились 176 человек, все они погибли.

Власти Ирана с самого начала настаивали, что причиной катастрофы стала техническая неисправность. Но позже они признали, что на самом деле самолет упал в результате непредумышленной ракетной атаки. В Тегеране пояснили, что лайнер был сбит по ошибке: оператор системы ПВО принял его за крылатую ракету.

Президент Ирана Хасан Роухани пообещал, что иранских военных, сбивших украинский лайнер, отдадут под суд. Первых причастных к крушению арестовали в Иране 14 января, сообщало Reuters со ссылкой на представителя судебной власти страны Голамхоссейна Эсмаили. Впрочем, число арестованных военных не уточнили, другие подробности случившегося тоже не приводились.

Как заявил по итогам телефонного разговора с Роухани президент Украины Владимир Зеленский, они договорились, что от наказания «никто из виновных не отвертится».

Роухани попросил прощения у украинцев за сбитый лайнер. Он также полностью признал, что трагедия случилась из-за ошибочных действий иранских военных, указали в сообщении офиса украинского лидера. Президент Ирана выразил соболезнования народу Украины и семьям погибших.

Извинения за ракетную атаку по украинскому самолету также принес командующий КСИР Хосейн Салами, передавало РИА «Новости» со ссылкой на агентство ISNA.

Салами признал, что иранские военные допустили ошибку, из-за которой погибло большое количество их соотечественников.

«Мы сделали это ненамеренно, мы просим прощения», - сказал генерал. Он добавил, что ему еще никогда не было так стыдно.

Зеленский обратил внимание, что признание «ракетной версии» открыло путь для продолжения расследования без задержек и преград. По его словам, он ожидает конструктивного взаимодействия с Тегераном в соответствии с нормами международного права.

По словам президента Украины, экипаж самолета действовал в строгом соответствии с международными правилами. Зеленский отметил, что тела погибших украинцев необходимо вернуть на родину в ближайшее время. Он призвал сделать это до 19 января, «чтобы их (погибших - «Газета.Ru») родные могли с ними попрощаться». Роухани пообещал отдать соответствующие поручения.

Кристина Сизова