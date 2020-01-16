"Вертолеты России" передали два Ми-8МТВ-1 для Якутии

ЦАМТО, 15 января. Холдинг "Вертолеты России" (входит в ГК Ростех) передал заказчику – авиакомпании "АЛРОСА" два вертолета Ми-8МТВ-1 производства ПАО "Казанский вертолетный завод".

Машины будут выполнять задачи по предназначению в Республике Саха (Якутия).

Вертолеты Ми-8МТВ-1, поставленные в рамках данного контракта, предназначены для перевозки грузов и пассажиров, а также для дежурства по программе санитарной авиации.

Вертолеты укомплектованы десантными сидениями на 23 пассажира, выполнена подготовка мест для последующего оснащения салона медицинским модулем и пассажирскими креслами. Кроме того, машины доработаны под установку внешней подвески и бортовой стрелы с лебедкой (ЛПГ-150М). Ми-8МТВ-1 способен перевозить на внешней подвеске груз, максимальным весом до 4 т – в зависимости от дальности полета, высоты посадочных площадок над уровнем моря, температуры воздуха и других факторов.

Многоцелевые вертолеты Ми-8МТВ-1 производства ПАО "Казанский вертолетный завод" имеют уникальные летно-технические и эксплуатационные характеристики, они могут быть использованы практически во всех климатических условиях. Конструкция и оборудование вертолета Ми-8МТВ-1 позволяет эксплуатировать его при автономном базировании на необорудованных площадках.

Авиакомпания "АЛРОСА" – российская авиакомпания, осуществляющая региональные перевозки в Якутии, регулярные и чартерные перевозки по России, чартерные международные перевозки в страны СНГ, Азии и Европы, грузовые перевозки и специальные авиационные работы. Базируется в аэропортах Мирный и Домодедово.

Помимо регулярных и чартерных перевозок, предприятие также осуществляет граунд хэндлинг в таких аэропортах, как Мирный, Полярный, Айхал, Ленск. Авиакомпания образована на базе Мирнинского авиапредприятия (МАП), являвшегося структурным подразделением "АЛРОСА", с 1 января 2013 года функционирует как самостоятельное юридическое лицо.

Авиапарк компании, помимо самолетов, укомплектован вертолетами серии Ми-8/17, а также Ми-26Т, цитирует "АвиаПорт.Ru" пресс-релиз АО "Вертолеты России".