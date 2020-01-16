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Независимое военное обозрение

Для США плохой знак в том, что военные базы в Ираке вновь подверглись обстрелам из примитивных артиллерийских установок

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Солдат армии США
Солдат армии США дает знак экипажу танка М1А1 Abrams во время учений в Ираке.
Источник изображения: © AP Photo, Khalid Mohammed

Две иракские военные базы (на которых, наряду с местными, размещены и американские военнослужащие), расположенные вблизи Багдада, за последние несколько дней подверглись артиллерийскому обстрелу. Так, во вторник, минимум два реактивных снаряда от системы залпового огня «Катюша» взорвались на территории военного объекта Аль-Таджи, расположенного примерно в 20 км от Багдада. Известно, что на нем присутствуют американские военные. Ранее 12 января прогремели взрывы таких же боеприпасов на авиабазе Аль-Балад, где также присутствуют военнослужащие Вооруженных сил США. Телекомпания «Аль-Джазира» сообщает о четырех раненых иракских солдатах. Пока ни одна из неправительственных военизированных группировок, девствующих на территории Ирака, не взяла на себя ответственность за эти обстрелы.

Стоит признать, что эта обычная и давно отработанная тактика небольших групп боевиков, использующих реактивные снаряды от «Катюши», позволяет действовать предельно скрытно и вести точечные обстрелы объектов используя фактор неожиданности. Для запуска такого боеприпаса нужна направляющая, длиной примерно три метра, которую(как и сам снаряд) можно перевозить на верблюде, ишаке или мулле. Точности попадания при такой стрельбе - нет(ставка делается на удачу), но боевиков как правило устраивает и тот факт, что снаряд залетает и взрывается на территории нужного им объекта, а они спокойно покидают свою огневую позицию, сразу после пуска реактивного боеприпаса. Ну что ж, американцев можно поздравить с раскручиванием партизанской войны в Ираке почти по афганскому сценарию, усиленному как минимум двукратно. Если войска коалиции, возглавляемой США, останутся в этой стране, то им придется уже воевать не только против суннитской части местного населения, но и против шиитов. При этом доверять лояльности нынешнего шиитского правительства Ирака Вашингтону так же не стоит. Напомним, что и современная правительственная армия, и полицейские силы этой страны формировались из шиитского ополчения.


Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Ирак
США
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