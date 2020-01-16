Командование ВС Аргентины оценивает возможность покупки в Норвегии ДЭПЛ класса "Ула"

Три дизель-электрические подводные лодки, входившие в последние годы в состав ВМС Аргентины, в едином строю. Слева направо: S 31 Salta проекта 209/1100 и S 41 Santa Cruz и S 42 San Juan проекта TR-1700.

ЦАМТО, 15 января. Командование ВС Аргентины рассматривает возможность покупки дизель-электрических подводных лодок, выводимых из состава ВМС Норвегии, для восстановления подводного флота, который в настоящее время находится в неудовлетворительном состоянии.

Как сообщают военные источники Jane's Defence Weekly в Буэнос-Айресе, командование ВМС Аргентины рассчитывает получить не менее двух из шести дизель-электрических подводных лодок класса "Ула" (тип UBK-210), которые планируется снять с вооружения ВМС Норвегии в перспективе.

На вооружении ВМС Аргентины до 2018 года состояли три построенные в Германии ДЭПЛ класса "Санта-Круз" (TR-1700). Одна из них, (S-42) "Сан Хуан", затонула 15 ноября 2017 года в Южной Атлантике после взрыва на борту. Головная подлодка этой серии, (S-41) "Санта-Круз", в настоящее время проходит капитальный ремонт. Возвращение ее в состав флота запланировано на 2021 год. Из-за отсутствия надлежащего технического обслуживания поставленная в 1974 году третья подлодка серии (S-31) "Сальта" полноценно не эксплуатируется с 2017 года и в основном используется для обучения.

Из-за сложной финансово-экономической ситуации и отсутствия средств с конца 1980-х гг. модернизация парка вооружений ВС Аргентины фактически не проводилась. В этой связи действующий министр обороны Агустин Росси призвал срочно удовлетворить обострившиеся потребности. До вступления в должность А.Росси возглавлял оппозицию в палате депутатов парламента. На этом посту он выступил с законопроектом о создании оборонного фонда, направленного на обеспечение финансирования закупок и модернизации военной техники.

Утвержденный 19 ноября палатой депутатов, а позднее сенатом, законопроект об учреждении фонда обороны FONDEF (Fondo para la Defensa) предполагает выделение из национального бюджета определенной доли средств, которая будет направляться исключительно на закупки ПВН. Так в 2021 году на эти цели планируется выделить 0,38% национального бюджета. Начиная с 2023 года, доля будет постепенно расти до 0,8%. Средства, выделенные, но не потраченные в течение года, будут переноситься на следующий год.

По оценкам аргентинских военных аналитиков, ассигнования FONDEF будут составлять в среднем около 500 млн. долл. в год. Данная сумма может позволить существенно улучшить состояние ВиВТ. Для сравнения: национальный бюджет 2020 ф.г. предусматривает выделение на военные закупки 300 млн. долл.

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2019 года правительства Бразилии и Аргентины подписали меморандум о взаимопонимании в области обороны, который, среди прочих инициатив, предусматривает возможность поставки ВМС Аргентины подводных лодок класса "Тупи" ("Тип-209/1400") из состава бразильского флота. Первые две ДЭПЛ могут быть переданы в ближайшее время после ремонта на предприятии Tandanor в Аргентине.