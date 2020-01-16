Эксперт объяснил жесткую риторику США в отношении Ирака

«Заявления Багдада о покупке российских комплексов С-400 – это в большей степени позиция для торга, чем намерение. Потому что зависимость Ирака от США значительно выше чем, например, Турции», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Ремизов, комментируя угрозы США ввести санкции в отношении Ирака в случае приобретения российских ЗРК С-400.

"Американцы своим вторжением в Ирак создали себе большую проблему, связанную с колоссальным ростом влияния Ирана в этой стране, – сказал президент Института национальной стратегии, политолог Михаил Ремизов. – Именно благодаря вторжению Иран реализовал в Ираке политический потенциал шиитского большинства".

Потому сейчас США находятся между двух огней, продолжил собеседник. С одной стороны, американцы должны противодействовать иранскому влиянию и попыткам властей Багдада вести собственную игру. С другой – США не могут позволить себе полностью уйти из Ирака, потому что это будет означать, что влияние Ирана в регионе возрастет еще больше. По крайней мере, они не могут уйти без серьезной политической подготовки, которая превратила бы Ирак в серьезный политический противовес Ирану, каким он был при Саддаме Хуссейне. Но представить сегодня такую трансформацию довольно сложно, это потребует слишком больших и радикальных изменений, пояснил Ремизов.

"Если говорить о санкциях за покупку российского оружия, то в этом нет ничего нового. Мы видим это на примере Турции. Разница в том, что зависимость Ирака от США намного выше, чем Турции. И в этой связи можно предположить, что заявления о покупке С-400 со стороны Багдада – это в большей степени обозначение позиции для торга, чем реальное намерение. В этом вопросе у Багдада пока еще есть пути для отступления", – отметил собеседник.

Эксперт также отметил, что предсказание Госдепа США о возрождении ИГИЛ* в случае вывода американских войск из Ирака не лишено смысла: радикальные группировки действительно могут усилиться. "Если геополитическая плотность в регионе снизится, то возникнут пустоты, которые, вполне вероятно, будут заполняться отнюдь не государственными образованиями Ирака", – заключил Ремизов.

Напомним, после убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке иракский парламент проголосовал за вывод американских войск и их союзников из страны.

В ответ США пригрозили лишить Ирак доходов от продажи нефти. Госдеп также предсказал активизацию террористической группировки "Исламское государство*". Кроме того, США пригрозили Ираку санкциями в случае покупки С-400, а также отказом от выделения военной помощи в размере 250 млн долларов.

* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

Иван Абакумов