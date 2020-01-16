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Деловая газета "Взгляд"

В США заверили, что учения «Защитник – 2020» не направлены против России

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Учения НАТО Iron Wolf 2017 в Латвии. 20 июня 2017
Учения НАТО Iron Wolf 2017 в Латвии. 20 июня 2017.
Источник изображения: © AP Photo, Mindaugas Kulbis

Военные учения «Защитник – 2020», которые могут стать крупнейшими за последние 25 лет, не направлены против России, заявил заместитель командующего вооруженными силами США в Европе генерал Эндрю Ролинг.

"Эти маневры не связаны с какой-либо конкретной страной. Этим они отличаются от прошлых учений времен холодной войны. Речь идет в целом о защите при различных кризисных сценариях", – пояснил Ролинг, передает Deutsche Welle.

Маневры "Защитник – 2020" могут стать крупнейшими за последние 25 лет. В них примут участие 37 тыс. военнослужащих США и их союзников. На учениях отработают оперативную переброску американских войск в Восточную Европу.

Передислокация начнется в марте. Главная территория для перемещения войск – Польша, а Германия станет логистическим центром и главной страной транзита. Ролинг пообещал, что переброска войск минимально повлияет на жизнь населения ФРГ, так как будет проходить преимущественно ночью.


Алина Назарова

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
Россия
США
Проекты
Военные учения
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