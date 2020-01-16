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Российская газета

Фрегат "Адмирал Касатонов" выполнил стрельбы из главного калибра

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Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Новейший фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" выполнил стрельбы по береговой цели из артиллерийской установки универсального калибра А-192. Отстрелялся корабль в Баренцевом море.

Стрельбы прошли в ходе очередного этапа государственных испытаний, сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга. Кроме того, экипаж фрегата отработал маневрирование, проверил системы и механизмы корабля, а также продолжил испытания гидроакустического комплекса в обеспечении одной из атомных подводных лодок Северного флота.

Госиспытания "Адмирала Касатонова" начались с 20 ноября прошлого года. За это время корабль в акватории Белого моря применил комплекс ракетного вооружения, выполнил стрельбы крылатой ракетой "Калибр" по береговой мишени на боевом поле "Чижа" в Архангельской области, а по морской цели - крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс".

Фрегаты проекта 22350 - многофункциональные боевые корабли. Они могут эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, в состоянии поражать объекты на расстояни в 1,5 тысячи километров.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Продукция
А-192
П-800 Оникс
Проекты
22350
Калибр КР
СФ
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