"Бетон разлетался": появились новые кадры с базы США после обстрела

Нескольких американских журналистов допустили на базу Аль-Асад в Ираке, которая подверглась ракетному обстрелу со стороны Ирана 8 января.

На опубликованных фотографиях и в видеосюжете показывается, что в результате удара была уничтожена существенная часть инфраструктуры авиабазы.

Как сообщает CNN, были разрушены жилые комнаты, оборудованные из транспортных металлических контейнеров для операторов беспилотных аппаратов, ангары и "несколько значимых военных объектов". Также повреждена часть аэродрома - после попадания одной из ракет здесь образовалась воронка глубиной два метра и диаметром три метра.

Отсутствие погибших в результате атаки американские военные называют "чудом".

- Это был самый худший выброс адреналина за всю мою службу. Казалось, что бетонные стены, за которыми мы укрывались, просто не смогут нас защитить. Мы смотрели друг на друга и понимали, что бежать некуда. Я пытался найти счастливое место, но был готов на 100 процентов умереть, просто надеясь, что это произойдет быстро, - рассказал старший сержант Фергюсон, укрывавшийся от атаки в одном из защитных сооружений, оборудованных американцами после занятия базы.

Большая часть состава военнослужащих на время обстрела была переведена в бункеры, построенные в 1980 годы во время войны между Ираком и Ираном. По словам подполковника Стейси Коулман, примерно через полтора часа после начала обстрела у нее возникли сомнения, что все останутся живы.

- Я руководила переводом нескольких подразделений в убежище, а во время атаки подумала, что приняла неправильное решение. За толстыми бетонными стенами мы чувствовали взрывную волну. Казалось, что металлические двери выгибаются при каждом взрыве, - сказала Коулман.

Несколько военных заявили также, что почувствовали панику на следующий день, увидев в небе падающие звезды.

Между тем, как сообщает издание The Washington Post со ссылкой на командующего оперативной группой базы подполковника Тима Гарланда, несмотря на ранние сообщения об отсутствии погибших и раненых, в результате ракетного обстрела пострадали несколько американских солдат. Двоих из них выбросило взрывной волной из наблюдательной вышки, у нескольких десятков военнослужащих диагностировано сотрясение головного мозга.

Последствия ракетного обстрела базы США в Ираке. Фото: MEHR pic.twitter.com/WWRvKWJngR — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) January 15, 2020

Тимур Алимов