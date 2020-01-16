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Российская газета

55 лет в строю: за что в Египте ценят БТР-50

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Источник изображения: rg.ru

В ходе проводившихся в Египте широкомасштабных маневров Qadir 2020 была задействована различная боевая техника. Наряду с современными образцами в сражениях с условным противником принимали участие и бронированные ветераны - советские бронетранспортеры БТР-50 и их чехословацкая версия - ОТ-62.

Машины из СССР стали поставлять в Египет 55 лет назад, они принимали самое активное участие в войнах на Ближнем Востоке в 1967 и 1973 годах.

Арабские военные ценили их за надежность, маневренность, хорошую проходимость и возможность преодолевать водные преграды. В настоящее время в механизированных соединениях остается около полутысячи таких гусеничных амфибий.

Эта техника прошла модернизацию. Так, вместо старых 240-сильных двигателей на них смонтировали дизельные моторы мощностью 300 л.с. Это позволило поднять максимальную скорость по шоссе с 45 до 60 км/ч, а на плаву - с 10 до 12 км/ч.

Вместо рычагов механик-водитель получил рулевую колонку, что значительно упростило управление бронетранспортером.

Запас хода по топливу увеличили с 250 до 450 км. Были проведены и другие доработки, позволяющие этой технике разработки 50-х годов соответствовать требованиям XXI века.


Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Россия
Словакия
Продукция
БТР-50
Проекты
2020-й год
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