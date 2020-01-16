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Во сколько обойдется России новое соглашение об аренде полигонов в Казахстане

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Источник изображения: vpk-news.ru

Изменения в соглашение с Россией об аренде полигонов на территории Казахстана планирует внести министерство обороны республики.

Об этом заявил первый заместитель министра обороны Казахстана Мурат Бектанов, сообщает ТАСС.

По его словам, оборонное ведомство Казахстана вносит предложения по изменениям соглашения в той части, которая касается безопасности территории и объектов в республике.

Бектанов напомнил, о падении части российской ракеты в Актюбинской области. По его словам, компенсация возможно только при нанесении ущерба, который в настоящее время оценивает комиссия.

Напомним, 11 января в министерстве обороны Казахстана сообщили, что во время учений испытательного центра минобороны РФ на территории Актюбинской области упали части российской ракеты. Позднее, 14 января, в министерстве уточнили, что произошло падение частей геофизической ракеты.

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