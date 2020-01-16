Американские военные предпочитают обходить свою авиабазу стороной

Военнослужащие США, эвакуированные с авиабазы Балад, расположенной неподалеку от Багдада, которая подверглась удару иранских ракет, отказались возвращаться на прежнее место службы.

В связи с фактическим отсутствием систем ПВО, в результате чего аэродром Балад оказался практически беззащитен перед атакой Ирана, военный объект получил серьезные повреждения. Подземные бункера не смогли обеспечить безопасность, а один из них был разрушен, что сказалось на психологическом состоянии, находившихся в нем военнослужащих США. Это привело к тому, что после проведенной эвакуации перед возможными последующими ударами, американские военные отказались возвращаться назад, когда конфликт пришел к завершению.

Данные сведения представлены иракскими активистами, которые побывали на авиабазе Балад, сняв сюжет о пустующем военном объекте. После этого в Вашингтоне заявили, что американских военнослужащих на этом аэродроме нет, хотя до этого они занимали около 25% инфраструктуры и жилых строений базы.

Free News отмечает, что минобороны США старается скрыть нежелание своих военнослужащих возвращаться в Ирак. Пентагон отказывается давать какие-либо комментарии по данному вопросу.