«Первый мусульманский истребитель»

Турция продолжает попытки вооружиться перспективным истребителем собственной разработки. После неудачи с F-35 Минобороны Турции сосредоточило усилия на отечественном проекте TF-X. Вчера, 14 января, портал defensenews.com сообщил о том, что турецкая государственная компания TAI официально пригласило Малайзию участвовать в проекте TF-X. Ранее TAI подписало меморандум с Малайзией на производство композитов для перспективного турецкого истребителя.

Макет истребителя TF-X Источник изображения: defensenews.com

«TF-X будет первым большим мусульманским истребителем. Мы думаем, что будет лучше, если мы примем партнёров на этом этапе», — заявил Темел Котил, директор компании TAI.

В качестве потенциальных партнёров или покупателей будущего истребителя TAI также рассматривает Индонезию, Пакистан, Бангладеш и Казахстан. При этом программа разработки TF-X уже на несколько лет отстаёт от ранее обозначенного графика и даже была на грани срыва.