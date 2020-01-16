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WarSpot

«Первый мусульманский истребитель»

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Турция продолжает попытки вооружиться перспективным истребителем собственной разработки. После неудачи с F-35 Минобороны Турции сосредоточило усилия на отечественном проекте TF-X. Вчера, 14 января, портал defensenews.com сообщил о том, что турецкая государственная компания TAI официально пригласило Малайзию участвовать в проекте TF-X. Ранее TAI подписало меморандум с Малайзией на производство композитов для перспективного турецкого истребителя.

Макет истребителя TF-X

Источник изображения: defensenews.com

«TF-X будет первым большим мусульманским истребителем. Мы думаем, что будет лучше, если мы примем партнёров на этом этапе», — заявил Темел Котил, директор компании TAI.

В качестве потенциальных партнёров или покупателей будущего истребителя TAI также рассматривает Индонезию, Пакистан, Бангладеш и Казахстан. При этом программа разработки TF-X уже на несколько лет отстаёт от ранее обозначенного графика и даже была на грани срыва.

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  • В новости упоминаются
Страны
Бангладеш
Индонезия
Казахстан
Малайзия
Пакистан
Турция
Продукция
F-35
Компании
TAI
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