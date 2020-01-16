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Aftonbladet (Швеция): министр опасается ядерной атаки

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Министр обороны Швеции Петер Хультквист
Министр обороны Швеции Петер Хультквист.
Источник изображения: © flickr.com, Socialdemokraterna

Мир стал опаснее, и ядерная угроза вполне реальна. Так считает министр обороны Швеции Петер Хультквист. Его беспокоит, что ядерная держава Россия проводит военные учения неподалеку от Скандинавии. Ситуация в области безопасности ухудшилось, так что нападение на Швецию не исключено, опасается он.

«Риторика стала жестче»

Мир стал опаснее, и ядерная угроза вполне реальна. Так считает министр обороны Петер Хультквист (Peter Hultqvist), который напоминает о российских учениях неподалеку от нас.

"Риторика стала жестче, и учения с ядерным оружием проходят относительно недалеко от Швеции", - говорит он.

Петер Хультквист перечислил несколько источников напряжения в мире, из-за которых ядерная угроза становится вполне реальной. Это Корейский полуостров, Индия и Пакистан, а также Иран, который объявил о выходе из ядерных соглашений.

Также министр обороны указывает, что Россия проводит учения с ядерным оружием всего в нескольких десятках километров от Норвегии. Подобные учения прошли в прошлом году, как сообщала газета Barents Observer.

Еще одни российские учения назывались "Гром-2019". Они прошли в октябре прошлого года, и там тоже задействовалось ядерное оружие.

"Ужасающие последствия"

"Вот что происходит совсем недалеко от нас. Проводятся учения с ядерным оружием, и ядерное оружие учитывают как возможное средство разрешения кризисных ситуаций. Но применение ядерного оружия может иметь ужасающие последствия. Поэтому я хочу подчеркнуть необходимость прекращения ядерной риторики", - говорит Хультквист.

Недавно французский министр иностранных дел высказал мнение, что у Ирана ядерное оружие появится в течение нескольких лет. Хультквист разделяет беспокойство по поводу возможных последствий.

"У Ирана не должно быть ядерного оружия, и я считаю, что очень важно иметь договор, который будет это гарантировать".

Aftonbladet: Почему Швеция не подпишет договор ООН о запрете ядерного оружия?

Петер Хультквист: Мы проанализировали ситуацию и решили, что лучше работать в рамках договора о нераспространении ядерного оружия. В нем участвуют и ядерные державы. А без них работа не будет иметь эффекта.

Не исключает нападения на Швецию

В следующем году пройдет конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия. Хультквист надеется, что она даст конкретные результаты.

"Мы должны вести международную работу по разоружению и контролю над вооружениями. Мы должны заставить страны смягчить ядерную риторику и сократить арсеналы".

- Ухудшилась ли ситуация в области безопасности со времени предыдущей конференции по обороне в Сэлене?

- За это время ситуация ухудшилась. Я разделяю мнение Комитета по безопасности, что нападение на Швецию не исключено. Но я бы не сказал, что с прошлой конференции произошли какие-то драматические изменения.

- Какие требования к нашему оборонному потенциалу выдвигают климатические изменения?

- Из-за климатических изменений могут сформироваться новые потоки беженцев. Необходимо принимать меры по климатическому вопросу, важно придерживаться международных договоренностей, направленных на снижение выхлопов в атмосферу, и развивать их. Пожары в Австралии свидетельствуют, что мы не можем закрывать глаза на климатические изменения. Это глупо и опасно.


Улоф Свенссон (Olof Svensson)

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