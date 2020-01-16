Минобороны Казахстана планирует внести изменения в соглашение с РФ об аренде полигонов

Такое решение в ведомстве приняли после случая с падением в Актюбинской области страны обломков ракеты во время учений испытательного центра Министерства обороны РФ

НУР-СУЛТАН, 15 января. /ТАСС/. Министерство обороны Казахстана после падения в Актюбинской области страны обломков геофизической ракеты намерено внести изменения в соглашение с Россией об аренде полигонов на территории республики. Об этом сообщил журналистам в среду первый заместитель министра обороны Казахстана Мурат Бектанов.

"У нас есть соглашение 1995 года по использованию полигонов на территории Республики Казахстан Российской Федерацией. Действительно, это были обломки геофизической ракеты. Дело в том, что соглашение еще 1995 года, сейчас Минобороны вносит предложения по внесению изменений в соглашение в части, касающиеся обеспечения безопасности наших территорий и объектов", - цитирует его агентство Казинформ.

Бектанов отметил, что соответствующая комиссия продолжает изучение обстоятельств произошедшего.

Говоря о возможности компенсации в этом случае, он пояснил: "Согласно соглашению, предусматривается компенсация, если будут нарушения или какой-то ущерб. Наша комиссия еще отрабатывает это, о компенсации будет известно после комиссии. Ее работа может продолжаться еще в течение 10 дней", - указал он.

11 января казахстанское оборонное ведомство сообщило, что на территории Актюбинской области республики во время учений испытательного центра Министерства обороны РФ произошло падение обломков ракеты. По его данным, пуск ракет с использованием объектов на территории Казахстана проводился согласно годовому плану и графику проведения учений. Падение ракеты не привело к жертвам и разрушениям. Во вторник Минобороны страны заявило, что обнаруженные обломки, по предварительным данным, являются частью геофизической ракеты, предназначенной для исследования верхних слоев атмосферы, и не представляют угрозы для экологии.