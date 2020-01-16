Damen выбрана победителем тендера на поставку многоцелевых боевых кораблей MKS-180 ВМС Германии

ЦАМТО, 15 января. По результатам тендера на поставку многоцелевых боевых кораблей MKS-180 ВМС Германии Федеральное ведомство по вооружению, информационным технологиям и техническому обслуживанию (BAAINBw) Германии назвало победителем Damen Schelde Naval Shipbuilding B.V.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Германии приступило к проекту закупки MKS-180 с участием европейских компаний после завершения программ постройки фрегатов F125 и корветов K130. ВМС Германии намерены принять на вооружение четыре корабля класса MKS-180, общая стоимость которых оценивается в 4,5 млрд. евро (5,01 млрд. долл.). Соглашение может включать опцион на поставку еще двух кораблей. Командование ВМС рассчитывает, что новые корабли поступят на вооружение к началу 2023 года.

Как планируется, корабли MKS-180 обеспечат возможность борьбы с надводными, подводными, наземными и воздушными целями, ведения разведки, борьбы с пиратством, поддержки операций по оказанию гуманитарной помощи, соблюдения эмбарго на поставки оружия и поддержки сил специальных операций.

Текущие планы предусматривают, что MKS-180 будет иметь длину до 155 м, водоизмещение – до 9000 т, экипаж – 110 человек. Концепция предусматривает создание корабля нового класса по модульному принципу. Оснащение MKS-180 сменными модулями, например, для борьбы с подводными лодками, позволит в любое время адаптировать корабль к выполнению различных задач. MKS-180 сможет непрерывно находиться в море до двух лет.

В финал тендера вышли Damen и немецкая German Naval Yards Kiel (GNYK). 12 апреля 2019 года финалистам тендера на поставку кораблей MKS-180 были направлены запросы о представлении наилучшего и окончательного предложения (BAFO). Крайний срок подачи документов истек 18 июля 2019 года.

Полученные от претендентов предложения были оценены уполномоченным органом. Исходя из результатов оценки, лучшим было признано предложение компании Damen Schelde Naval Shipbuilding B.V.

Министерство обороны Германии указало, что пока результаты тендера не вступили в законную силу и проигравшие могут оспорить принятое решение. Кроме того, выбор подлежит утверждению парламентом Германии. Рассмотрение данного вопроса законодателями намечено на весну 2020 года. Учитывая, что проигравшей оказалась немецкая компания, высока вероятность обращения ее с протестом на принятое решение.

По имеющейся информации, партнером Damen выступает судостроительное предприятие Blohm und Voss, принадлежащие компании Lurssen. На предприятии в северной Германии планируется выполнить до 70% работ по контракту.