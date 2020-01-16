Фрегат "Адмирал Касатонов" выполнил испытательные артиллерийские стрельбы в Баренцевом море

В походе фрегат "Адмирал Касатонов". Фото с сайта www.mil.ru.

ЦАМТО, 15 января. Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" отработал стрельбы по береговой цели в рамках программы государственных ходовых испытаний.

Стрельбы были выполнены артиллерийской установкой универсального калибра А-192 в прибрежных полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море.

Кроме выполнения боевых упражнений, экипаж фрегата отработал маневрирование, провел проверку систем и механизмов, а также продолжил испытания гидроакустического комплекса в обеспечении одной из атомных подводных лодок Северного флота.

В конце прошлого года в акватории Белого моря фрегат испытал комплекс ракетного вооружения. Экипаж корабля выполнил стрельбу крылатой ракетой "Калибр" по береговой мишени, расположенной на боевом поле "Чижа" в Архангельской области, и стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" по морским мишенным позициям в Белом море.

Справочно:

Испытания фрегата "Адмирал флота Касатонов" начались 20 ноября на Белом море и проходят в несколько этапов.

После завершения всего комплекса государственных испытаний и подписания приемного акта корабль будет принят в состав ВМФ России. Ожидается, что фрегат будет зачислен в состав одного из соединений надводных кораблей Северного флота.

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" спроектирован Северным проектно-конструкторским бюро и построен на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге.

В октябре корабль совершил межфлотский переход из Балтийского в Белое море для завершения ходовых и государственных испытаний. В начале декабря экипаж фрегата выполнил межбазовый переход из Северодвинска в Североморск.

Фрегаты первого ранга проекта 22350 являются многофункциональными боевыми кораблями, способными эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по наземным и береговым объектам на расстояние свыше 1,5 тыс. ким, сообщает пресс-служба Северного флота.