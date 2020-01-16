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ЦАМТО

Госдеп США пригрозил Ираку санкциями за покупку российских ЗРС С-400

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ЗРС С-400 "Триумф"
ЗРС С-400 "Триумф".
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

ЦАМТО, 15 января. Возможное приобретение Ираком ЗРС С-400 может спровоцировать санкции США. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил первый зампомощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Джои Худ.

Ирак рассматривает вопрос о покупке российских зенитных ракетных систем С-400 и начал консультации об этом с Россией, сообщила ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на членов иракского парламента.

"Закупка (С-400), вероятно, станет триггером санкций, так что мы советуем нашим партнерам не делать таких закупок", – сказал Дж.Худ в ответ на соответствующий вопрос на мероприятии в Институте изучения Ближнего Востока в Вашингтоне.

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  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Россия
США
Продукция
С-400 Триумф
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