Госдеп США пригрозил Ираку санкциями за покупку российских ЗРС С-400

ЦАМТО, 15 января. Возможное приобретение Ираком ЗРС С-400 может спровоцировать санкции США. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил первый зампомощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Джои Худ.

Ирак рассматривает вопрос о покупке российских зенитных ракетных систем С-400 и начал консультации об этом с Россией, сообщила ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на членов иракского парламента.

"Закупка (С-400), вероятно, станет триггером санкций, так что мы советуем нашим партнерам не делать таких закупок", – сказал Дж.Худ в ответ на соответствующий вопрос на мероприятии в Институте изучения Ближнего Востока в Вашингтоне.