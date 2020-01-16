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Военное обозрение

Минобороны определилось с кандидатом на новый противолодочный самолёт

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Источник изображения: https://twitter.com/RuPhotoMilitary

Министерство обороны России приняло решение о создании нового противолодочного самолета. Как сообщили в Главкомате ВМФ, новый противолодочный авиационный комплекс (ПлАК) будет создан на основе пассажирского лайнера Ту-204.

Главкомат ВМФ подготовил технические требования к новому противолодочному авиационному комплексу (ПлАК), базой которого станет пассажирский Ту-204 или его вариант Ту-214. По имеющейся информации, в ПлАК будут переоборудовать уже построенные самолеты, что значительно дешевле и быстрее, чем строить их с нуля. Точные сроки начала производства новых самолетов неизвестны, но ранее заявлялось, что самолеты должны появиться до 2030 года.

Как пишут "Известия", в состав вооружения новых самолетов войдет противолодочное оружие, роботизированные средства поиска и охоты на субмарины и соответствующая поисковая бортовая аппаратура.

В Минобороны выбор Ту-204/214 в качестве базы для новых противолодочных самолетов объясняют тем, что самолет имеет большую дальность полета, по своим характеристикам он близок к Boeing 737-800, на базе которого созданы американские P-8 Poseidon. Также у компании "Туполев" имеется опыт переоборудования пассажирских лайнеров Ту-204 в самолеты для силовых ведомств.

На сегодняшний день на вооружении Минобороны состоят два самолета комплексной разведки Ту-214Р, два разведчика — Ту-214ОН построены для наблюдательных полетов по международному договору "Открытое небо".

В специальном летном отряде "Россия", обеспечивающем работу первых лиц государства, числятся Ту-214 в вариантах пункта управления, ретранслятора и специального узла связи.

По данным онлайн-реестра российских самолетов, на хранении сейчас находится не менее 30 Ту-204/214 в пассажирских модификациях.

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