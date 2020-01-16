В Sohu: Китай преодолел зависимость от авиадвигателей российского производства

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В китайских СМИ продолжается обсуждение темы, связанной с совершенствованием двигателей для средств боевой авиации. Одно из направления совершенствования – создание собственных двигателей для истребителей пятого поколения J-20.

В китайском издании Sohu говорится о том, что обновлённая версия J-20, которая в конце прошлого года вышла на лётные испытания, оснащена авиационным двигателем китайского производства. Называются некоторые его ТТХ. В сообщении военного раздела китайского издания отмечается, что новейший китайский двигатель для истребителя пятого поколения обладает не только повышенной тягой, но и новыми возможностями по снижению заметности. Речь идёт о конструкции сопла и камеры сгорания – такой, которая не позволяла бы средствам противника обнаруживать сгоревшую в двигателе топливную смесь в инфракрасном диапазоне.

Тяга китайского двигателя, как утверждается в материале китайских репортёров, составляет «свыше 14 тонн». Из статьи:

Пока поставленные на вооружение ВВС НОАК J-20 использует российский двигатель АЛ-31Ф. Основная тяга этого типа составляет 12,5 т, а улучшенная тяга - 13,8 т. В целом она соответствует потребностям J-20. Но, в конце концов, J-20 - это стелс-истребитель, которому нужно не только стелс-покрытие, способное поглощать радиолокационные волны, но и хвостовое сопло со слабыми инфракрасными характеристиками. Новые двигатели способны обеспечить всё это.

В материале Sohu утверждается, что Китай «преодолел зависимость от авиационных двигателей российского производства и совершил крупный технологический прорыв в области отечественных двигателей большой тяги».

Обращает на себя внимание тот факт, что ещё несколько недель назад в том же издании авторы сетовали на отсутствие действенных технологий по созданию авиационных двигателей и выражали надежды в этой связи на приобретение украинского «Мотор Сич».