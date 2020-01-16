Войти
Российская газета

Бомбардировщики B-52 остались без атомных бомб

662
0
+1
Источник изображения: U.S.Air Force/Wikimedia.org

Согласно последней инструкции ВВС США из арсенала стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress исключены свободнопадающие термоядерные бомбы B-61 и B-83. Единственным ядерным оружием, которое может применять самолет, осталась дальняя крылатая ракета AGM-86B с термоядерной боеголовкой переменной мощности.

Согласно документу, выдержки из которого публикует The Drive, атомные бомбы останутся в оснащении бомбардировщика B-2 Spirit. Указания на то, что символ холодной войны и один из главных носителей ядерного оружия США остался без бомб, содержались в документах Пентагона и Национальной администрации по ядерной безопасности еще в 2017 году - B-52 там не указан среди средств доставки атомных бомб B-61 и B-83 любого типа.

Однако из предыдущей версии инструкции для ВВС 911-11, датированной февралем 2017 года, следует, что "Стратосферные крепости" являются как минимум техническим средством доставки термоядерных бомб.

Переоснащение B-52 с бомб на ракеты началось еще полвека назад, когда военные усомнились в способности бомбардировщика преодолевать мощную ПВО потенциальных адресатов ядерного оружия. В 60-е годы бомбардировщики в числе другой авиации оснастили ядерными ракетами малой дальности AGM-69A. Предполагалось, что с их помощью самолеты будут расчищать себе дорогу к главным целям.

Через 20 лет Stratofortress вооружили крылатыми ракетами AGM-86 и AGM-129 (последнюю вывели из эксплуатации в 2012 году из-за дороговизны). AGM-86 имеет раскладные крылья, дальность полета 2780 километров и инерциальную систему управления. B-52 может нести до 20 таких ракет: 8 на револьверной пусковой установке в отсеке вооружения и еще 12 на подкрыльевых пилонах. В будущем бомбардировщик планируется оснастить перспективной малозаметной ракетой LSRO.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B-52
B61 ЯБ
Проекты
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
11.12.2017
Триллионы на третью мировую
11.09.2017
Триллион на триаду
14.03.2016
Толкание плутониевого ядра
10.03.2016
Ядерное оружие стран НАТО
15.12.2014
Под прицелом небесных «киллеров»: почему Америка испугалась русских «медведей» и «лебедей»
17.10.2013
Настоящее и будущее ядерных сил США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.01 17:32
  • 1
На базе Ту-204: Россия создаст противолодочный самолет
  • 16.01 16:56
  • 23
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 16.01 16:43
  • 22
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 16.01 16:19
  • 7
Каким может быть сверхтяжелый танк
  • 16.01 15:52
  • 11
Вертолеты из дурдома
  • 16.01 15:47
  • 2
Федора решили заменить более приятным роботом
  • 16.01 15:11
  • 3
Путин: Россия впервые в истории является лидером в сфере вооружения
  • 16.01 13:26
  • 2
F-35: пшик молнии
  • 16.01 12:53
  • 61
В ВКС появится новый самолёт ДРЛО на базе Ту-214
  • 16.01 12:17
  • 1
Вместо "Грома": на БМП-1 установили 30-мм пушку от БТР-82А
  • 16.01 11:22
  • 27
В Иране попытались объяснить, почему КСИР не сразу признал удар по авиалайнеру
  • 16.01 10:59
  • 7
Может ли ракета ЗРК «Тор» сбивать ракету РСЗО «Полонез»?
  • 16.01 09:39
  • 37
Какими вооружениями пополнятся ВС РФ в 2020 году: предварительный список
  • 16.01 09:13
  • 5
Гравитационную систему навигации для военной техники создают в России
  • 16.01 08:39
  • 1
Неприемлемый уровень уязвимости: ВМС США оказались не готовы к войне