В США продемонстрировали летающую мишень пятого поколения

A small start-up company in California has unveiled a new proposal for a stealthy unmanned aircraft system to offer the U.S. Air Force as a “fifth-generation” target drone or a low-cost attritable aircraft. https://t.co/y77cImotN6 — Aviation Week (@AviationWeek) January 14, 2020

Компания Sierra Technical Services из Калифорнии представила свою разработку - первый летный образец перспективной воздушной мишени 5GAT. Его можно использовать для имитации летательных аппаратов пятого поколения. Первый полет 5GAT запланирован на начало 2020 года.

Об этом пишет издание Aviation Week. С помощью воздушных мишеней летчики учатся обнаруживать и поражать цели. Военно-воздушные силы США в качестве мишеней используют конвертированные в беспилотные версии истребителей F-16 Fighting Falcon, которые имитируют боевые самолеты четвертого поколения.

В мае прошлого года ВВС США заявили о необходимости новой разработки - воздушной цели, которая могла бы воспроизводить атрибуты истребителей пятого поколения.

Длина 5GAT - 12,2 метра, размах ее крыла - 7,3 метра, пишет N+1. Максимальная взлетная масса - 4,4 тонны. Мишень будут использовать с подготовленных взлетно-посадочных полос. Она сможет выдерживать перегрузки от −2g до 7,5g и выполнять полеты на скорости до 0,95 числа Маха. Высота полета - до 13,7 тысячи метров, а продолжительность - полтора часа.

Светлана Цыганкова