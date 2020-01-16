Украине мало Донбасса – впереди Ирак

Украина заявила о готовности стать операционным партнером Североатлантического альянса и направить своих военных в Ирак.

Как передает украинский Правительственный портал, такое заявление сделал вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

В ходе своей встречи с заместителем генсека НАТО по вопросам операций Джоном Манзою Кулеба отметил, что планируется отправка 20 украинских военных в поддержку миссии альянса в Ираке после восстановления ее работы.

Вице-премьер также подчеркнул, что приглашение стать операционным партнером миссии свидетельствует о признании НАТО военного опыта и профессионализма Украины. Заместитель генсека Альянса подобный тон поддержал и заявил, что прибытие двух десятков украинских военных в Ирак имеет высокую значимость для миссии НАТО в этой стране.