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Украине мало Донбасса – впереди Ирак

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Источник изображения: vpk-news.ru

Украина заявила о готовности стать операционным партнером Североатлантического альянса и направить своих военных в Ирак.

Как передает украинский Правительственный портал, такое заявление сделал вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

В ходе своей встречи с заместителем генсека НАТО по вопросам операций Джоном Манзою Кулеба отметил, что планируется отправка 20 украинских военных в поддержку миссии альянса в Ираке после восстановления ее работы.

Вице-премьер также подчеркнул, что приглашение стать операционным партнером миссии свидетельствует о признании НАТО военного опыта и профессионализма Украины. Заместитель генсека Альянса подобный тон поддержал и заявил, что прибытие двух десятков украинских военных в Ирак имеет высокую значимость для миссии НАТО в этой стране.

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Страны
Ирак
Украина
Проекты
NATO
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