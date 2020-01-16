Гибель самолета над Тегераном обрастает новыми подробностями

Газета The New York Times утверждает, что ей удалось подтвердить подлинность опубликованной ранее в интернете видеозаписи, на которой видно, что украинский Boeing над Тегераном был сбит двумя ракетами.

Издание отмечает, что запись появилась на YouTube в ночь на 14 января, ее загрузил пользователь из Ирана. Видео было снято камерой, установленной на крыше здания в пригороде Тегерана.

Видно, как по самолету выпустили сначала одну ракету, а затем из этой же точке была запущена и вторая, которая также попала в цель.

Ранее сообщалось, что житель Ирана, снявший и опубликовавший видео, на котором якобы запечатлено попадание ракеты в украинский самолет, задержан Корпусом стражей исламской революции (КСИР) для допроса.