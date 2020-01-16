«Адмирал Владимирский» из Бразилии направился к берегам Антарктиды

Покинув порт Рио-де-Жанейро, океанографическое исследовательское судно Балтийского флота следует к антарктической станции «Беллинсгаузен». 28 января, когда исполнится 200 лет со дня открытия ледового материка русскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым, экипаж «Адмирала Владимирского» примет участие в памятном мероприятии, которое состоится на полярной станции.

В Рио-де-Жанейро судно заходило в рамках кругосветного плавания, в которое «Адмирал Владимирский» отправился 3 декабря. Оно посвящено 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Федоровича Крузенштерна.

Пребыванию в бразильском порту предшествовал непростой по гидрометеорологическим условиям переход через районы Центральной Атлантики. Тем не менее шторма не смогли помешать проведению запланированного обследования Срединно-Атлантического хребта. Эта работа была необходима для обновления морских навигационных карт и пособий для плавания в данном районе.

Следуя по маршруту кругосветки, «Адмирал Владимирский» побывает в трех океанах, дважды пересечет экватор, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов. За время похода судно посетит многие иностранные порты (следующий заход должен быть совершен в столицу Уругвая Монтевидео).

В рамках кругосветного плавания запланирован большой объем гидрографических и гидрометеорологических работ, в том числе в районе Антарктиды. Экспедиция проходит в тесном взаимодействии с Русским географическим обществом.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)