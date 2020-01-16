Военные маяки на Сахалине отремонтируют и сделают туристическими объектами

По словам губернатора региона Валерия Лимаренко, о доступе на световые объекты удалось договориться с министром обороны РФ Сергеем Шойгу

САХАЛИНСК, 15 января. /ТАСС/. Власти Сахалинской области намерены провести капитальный ремонт на двух военных маяках, расположенных на мысах Анива и Жонкиер на Сахалине. После ремонта объектов к ним получат официальный доступ туристы, сообщил в среду в своем аккаунте в Instagram губернатор региона Валерий Лимаренко.

"Два военных маяка - на мысах Анива и Жонкиер - станут официально открытыми для туристов после капремонта. О доступе на световые объекты удалось договориться с министром обороны страны Сергеем Шойгу", - сообщил глава региона.

По информации Лимаренко, во вторник он встретился с Шойгу для обсуждения итогов реализации заключенного в марте 2019 года соглашения по передаче военных земель в собственность области. В этот же день и был решен вопрос с маяками. Решено, что сначала будет проведен капитальный ремонт, а в первом квартале следующего года будет подписано соглашение, благодаря которому установят режим доступа туристов.

Всего на территории Сахалинской области имеется 11 маяков. Маяк на мысе Анива пользуется самой большой популярностью у туристов и часто используется в качестве логотипа или символа региона. Он был построен в 1939 году японцами и расположен в труднодоступной местности на юго-восточной оконечности Сахалина. Высота мыса - более 30 км. Добраться до него можно только по морю или же полюбоваться с вертолета.

Еще одним популярным среди туристов объектом является маяк мыса Жонкиер. Он расположен в центральной части западного побережья Сахалина и административно относится к Александровск-Сахалинскому городскому округу. Маяк был построен в 1897 году. Это один из самых старейших маяков области, его упоминали в своих произведениях Антон Чехов и Валентин Пикуль.

Валерий Лимаренко называет туризм одной из ключевых отраслей экономики региона. Маяки Сахалинской области всегда вызывали большой интерес у российских и иностранных гостей, а также у самих местных жителей. Многие из них неоднократно обращались к губернатору с вопросом по поводу открытия доступа на маяки мысов Анива и Жонкиер. Однако эти объекты являются собственностью Минобороны РФ, поэтому официально доступ для туристов к ним запрещен. Более того, по той же причине местные власти не могли привести объекты в порядок и провести капитальный ремонт. Летом прошлого года Валерий Лимаренко сообщал, что ищет возможности совместного с министерством использования маяков и их реставрации.

Передача военных земель

Весной прошлого года властями Сахалинской области и министерством обороны РФ была достигнута договоренность о передаче в собственность региона 38 земельных участков кадастровой стоимостью 18 млрд рублей. Меньше чем за год области уже перешло шесть участков в Южно-Сахалинске, Корсаковском и Курильском районах.

На финальной стадии передача более 700 га на территории аэродрома "Пушистый" в Корсаковском районе на Сахалине. Здесь планируется возвести парк "Патриот" с полосой препятствий, партизанской деревней, городком для пейнтбола и стрелковым тиром. На одном из южно-сахалинских участков - на улице Украинской - в настоящее время ведется строительство нового военного госпиталя на 150 коек.

Во время встречи во вторник Валерий Лимаренко и Сергей Шойгу наметили основные направления работы в 2020 году. В частности, продолжится передача земель, в том числе в центре Южно-Сахалинска. Здесь будут строиться крупные объекты социальной, культурной и спортивной инфраструктуры. Также была достигнута договоренность о совместном использовании портовых сооружений, которые находятся в ведении министерства обороны РФ.