В Сирии обвинили ВВС Израиля в авиаударе по военному аэродрому T4

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Представитель вооружённых сил Сирии сделал заявление о том, что беспилотники иностранного государства нанесли ракетный удар по военным объектам САР. Информацию со ссылкой на источник распространяет информагентство SANA, а также израильский информационный ресурс News.co.il.

По последним сведениям, ракетному удару был подвернут район расположения авиабазы ВВС САР Т4.

Представитель САА отмечает, что за атакой на военный аэродром стоят военно-воздушные силы Израиля. Если верить сообщениям SANA, то несколько выпущенных ракет были перехвачены средствами сирийской ПВО. О каких именно ЗРК, применённых в данном случае, идёт речь, не сообщается.

Из сообщения с обвинением в адрес ВВС Израиля:

Ракетная атака военного аэродрома T4 осуществлялась с применением израильских ударных беспилотников. Достигли цели 4 выпущенные ракеты, причинив ограниченный ущерб инфраструктуре военной базы.

О том, какое количество ракет выпускалось по базе в общей сложности, пока не говорится.

Для справки: аэродром T4 располагается в сирийской провинции Хомс – между городами Хомс и Тадмор (Пальмира). Это один из крупнейших военных аэродромов страны. Ранее этот объект занимали боевики террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ). Сирийские репортёры отмечают, что в те годы, когда T4 находился в руках игиловцев, израильская авиация этот военный объект бомбардировкам почему-то не подвергала.