Для российского спецназа решили создать «летающий танк»

В 2020 году Силы специальных операций Минобороны получат «летающий танк» — уникальный боевой вертолет на основе старого Ми-8. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на ряд источников в Минобороны.

По расчетам, винтокрылая машина с индексом Ми-8АМТШ-ВН сможет не только перевозить бойцов, но и обеспечить огневую поддержку с воздуха. Для этой задачи его можно будет нагрузить четырьмя сверхдальнобойными ракетами «Гермес», восемью сверхзвуковыми «Атаками» или двумя тоннами авиабомб. Также вертолет будет оснащен современной авионикой, оптико-электронными системами, радарами и тепловизорами. Таким образом, он сможет составить конкуренцию даже ударным вертолетам.

На разработку выделено более 800 миллионов рублей. Контракт на первые 10 машин был подписан с холдингом «Вертолеты России» на форуме «Армия» прошлым летом.

Испытания новинки намечены на осень.

В 2018 году сообщалось, что все транспортные вертолеты Ми-8АМТШ-В «Терминатор» оснастят системой защиты от поражения ракетными комплексами.