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Военное обозрение

США подтвердили новый ракетный удар по своей военной базе в Ираке

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Источник изображения: topwar.ru

Из Ирака приходят сообщения о том, что по территории американских военных баз нанесён новый ракетный удар. Напомним, что несколько дней назад по базе Айн-аль-Асад и по базе в районе иракского Эрбиля удар наносили ракетные подразделения Корпуса стражей исламской революции.

Информация о новом ракетном ударе подтверждается представителем штаба американской операции в Ираке полковником Майлсом Кэггинсом. По его словам, «имела место небольшая ракетная атака». Это сочетание слов подвергли критике в прессе США, назвав саму трактовку неуместной.

Майлс Кэггинс:

Небольшому ракетному удару подверглась военная база Эт-Таджи, которая находится севернее Багдада. Ни один из военнослужащих коалиции не пострадал.

Стоит отметить, что это уже вторая атака военной базы США Эт-Таджи с начала года. В самом начале январе 2020 базу атаковали в ответ на американский удар по инфраструктуре шиитского ополчения Ирака «Аль-Хашд аш-Шааби».

О том, кто на этот раз осуществил обстрел американской базы и откуда конкретно на этот военный объект летели ракеты, американское военное командование пока не сообщает. В прессе США высказаны предположения о том, что сделали это представители шиитской милиции Ирака, лидер которой (Аль-Мухандис) вместе с иранским генералом Сулеймани был убит в багдадском аэропорту ударом с американского дрона.

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Страны
Ирак
Иран
США
Проекты
2020-й год
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