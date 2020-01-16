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Военное обозрение

В Тегеране арестован человек, опубликовавший видео с ударом по «Боингу-737»

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Источник изображения: topwar.ru

Иранское информационное агентство FARSNews публикует заявление официального представителя Корпуса стражей исламской революции по поводу событий с видеосъёмкой нанесения удара по украинскому «Боингу-737».

В материале информационной службы говорится о том, что КСИР сумели найти человека, который, находясь в районе аэропорта Имама Хомейни, осуществлял видеосъёмку. Это именно тот человек, который стал автором видеоматериала, уже через несколько часов после удара по авиалайнеру облетевшего весь мир. Этот же видеоматериал в США и Канаде собирались использовать в качестве доказательства нанесения Ираном удара по пассажирскому самолёту.

В сообщениях иранских источников говорится о том, что снимавший то самое видео и опубликовавший его в сети человек арестован в Тегеране.

На каком конкретно основании произведён этот арест, не сообщается. Пока нет информации и о том, кем является опубликовавший ролик в Интернете человек.

Иранские СМИ отмечают, что в Иране действует ряд ограничений на публикации материалов в социальных сетях американской юрисдикции. Многие этот запрет пытаются обходить – с разной степенью успешности.

FARSNews:

Все этапы следствия в отношении этого лица будут обнародованы.

Несколько часов назад в сети появилось новое видео с ударами по «Боингу». Снято оно камерами видеонаблюдения, установленными на крыше одного из зданий в пригороде Тегерана. Видео представлено в новостном материале, который вышел на «ВО» ранее.

Права на данный материал принадлежат
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Иран
Канада
США
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ИТ
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