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ТАСС

Китай запустил спутник дистанционного зондирования Земли ракетой-носителем "Чанчжэн-2D"

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Старт ракеты-носителя Чанчжэн-2D
Старт ракеты-носителя Чанчжэн-2D.
Источник изображения: © AP Photo / Xinhua/ Zhao Jianwei

Аппарат предназначен для проведения фотосъемки планеты со сверхвысоким разрешением и видеосъемки

ПЕКИН, 15 января. /ТАСС/. Китай успешно запустил в среду спутник дистанционного зондирования Земли при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2D". Как сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники, запуск был произведен с космодрома Тайюань (провинция Шаньси, Северный Китай) в 10:53 по пекинскому времени (05:53 мск).

Спутник "Цзилинь-1", созданный компанией Changguang Satellite Technology, предназначен для проведения фотосъемки Земли со сверхвысоким разрешением и видеосъемки.

Той же ракетой-носителем запущены три малых коммуникационных спутника, в том числе два созданных аргентинской компанией Satellogic.

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Страны
Аргентина
Китай
Компании
CASC
Проекты
Чанчжэн
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